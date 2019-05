Anyaország :: 2019. május 15. 17:18 ::

A Mercedes felfüggesztette a kecskeméti gyár bővítését

A német autóipar rendszerszintű problémái miatt több nagy gyártó is újragondolja a terveit, az átmeneti megtorpanás pedig a kecskeméti gyárbővítést is érinti – írja az Index. A lap információját a Daimler stuttgarti központja megerősítette, a kecskeméti Mercedes-Benz-gyár kommunikációs igazgatója pedig közölte: szerinte természetes, hogy egy piaci cég módosítja a terveit, ez zajlik most a Mercedesnél is.

Az MTI közben azt írta: Németország hazai összterméke (GDP) 0,4 százalékkal nőtt az idei első negyedévben az előző három hónaphoz képest. Az előző negyedévben még stagnált, 2018 harmadik negyedévében pedig csökkent a német GDP. Az Európai Unió legnagyobb gazdasága főleg a lakossági fogyasztás növekedése és a beruházások bővülése révén indult be ismét. A Destatis előzetes adatai alapján éves összevetésben is nőtt a német gazdaság a január-márciusi időszakban, teljesítménye 0,7 százalékkal haladta meg a 2018 első negyedévében elért szintet.

Az Index a gyárbővítés felfüggesztése kapcsán beszámol arról is, hogy zajlik a korábbi tervek felülvizsgálata, és elképzelhető, hogy a korábbi full-flex gyárról szóló elképzelés helyett végül más koncepció valósul meg. A gyár bővítését végző kivitelező cég egyes alvállalkozók felé állítólag már jelezte is a szerződésmódosítást az építkezés felfüggesztése miatt. Ezt a Mercedes azonban nem erősítette meg, a kivitelező pedig nem reagált a portál megkeresésére.

A cégben amúgy jelenleg vezércsere is zajlik: a vezérigazgató-jelölt Ola Kallenius pedig annyit már előrevetített, hogy a társaságnak 2025-ig jelentős lépést kell tennie a költségek lefaragása terén, áll a cikkben.

A Mercedes-gyár építésének várható csúszásával kapcsolatban a Gépjármű-Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke a Trend FM-nek azt nyilatkozta: Magyarország jó helyzetben van, ezek a gyárak a legkorszerűbb technológiákat képviselik, nem régen épültek, korszerű, rugalmas szervezési megoldásokkal rendelkeznek, és ami talán még ennél is fontosabb, hihetetlenül gazdaságosan termelnek a gyártóknak.

"Éppen ezért azt gondolom, hogy ebben a pillanatban nem nekünk kell összerezdülnünk, nem mi vagyunk elsősorban veszélyben. Nem véletlen, hogy az elmúlt hetekben bejelentett leépítések, átalakítások döntően a nyugat-európai gyárakat érintik" – tette hozzá Gablini Gábor, aki szerint a kecskeméti Mercedes-gyár bővítésének leállítása pusztán óvatosság, pillanatnyi megállás.

Frissítés: állítólag nincs veszélyben a kecskeméti gyár bővítése

Nincs veszélyben az a korábban kitűzött cél, hogy bővítsék a Mercedes-Benz kecskeméti gyárát - közölte az autógyár szerda kora délután az MTI-vel.

A Mercedes-Benz-gyár azt követően adta ki közleményét, hogy a Daimler stuttgarti központja megerősítette az index.hu információját, mely szerint átmenetileg felfüggesztették Kecskeméten a Mercedes-gyár bővítését.

A hírportálnak Ludvig Orsolya, a kecskeméti Mercedes-gyár kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott: természetes, hogy egy piaci cég módosítja a terveit, ez zajlik most a Mercedesnél is.

A közlemény szerint a magyarországi telephelyen számtalan fejlesztés zajlik a bővítés mellett is. A gyár teljes kapacitással működik, és a termelési programja már a jövő évre is telített, hiszen az itt gyártott kompakt autók kereslete továbbra is növekszik.

Mint írták, a piaci igények, a technológiai trendek és az iparágat érintő szabályozások mind befolyásolják azt, hogy az autóipari gyárak milyen irányba fejlesztenek, így a Daimler AG is rendszeresen felülvizsgálja termék portfólióját és igyekszik kiegyensúlyozott kapacitás-kihasználtságot elérni nemzetközi gyártási láncában.

A kecskeméti gyár fontos eleme ennek a termelési láncnak. A Daimler csak jó tapasztalatokkal rendelkezik Magyarországon és hosszú távon épít kecskeméti beruházására – olvasható a közleményben.

(MTI - HVG)