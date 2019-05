Anyaország, Politikusbűnözés :: 2019. május 20. 08:56 ::

Lehet másé az aláírás: nyomoznak a Jobbik hamis ajánlóívei ügyében - a rendőrség lefoglalta a gyanús dokumentumokat

Elrendelte a rendőrség a nyomozást a Jobbik EP-választási ajánló­ívein szereplő hamis aláírás ­miatt, a dokumentumokat a hatóság lefoglalta. Bertók Márton azután tett feljelentést, hogy az általa kikért adatokból megtudta, ajánlása tudta nélkül került a Jobbik ívei­re. Meghallgatásán bizonyossá vált, aláírását ráhamisították a dokumentumra, amelyen a Jobbik szegedi elnökének szignója szerepelt - írja a Magyar Nemzet.



Közös lista (még) nincs, de közös ajánlóív már van

Nyomozást rendelt el a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Jobbik EP-választási aláíróívein szereplő valótlan aláírások miatt. A lap úgy tudja, az érintett dokumentumokat lefoglalták, és az ügyben korábban feljelentést tevő Bertók Mártont ki is hallgatták. Ismert, a korábban a Jobbikkal szimpatizáló szegedi fiatalember azzal a megkereséssel fordult a Nemzeti Választási Irodához (NVI), hogy kikérje, adatai mely pártok ajánlásai között szerepelnek.

A választási csalás sok ilyen esete előfordult szerte az országban, több feljelentés és nyomozás indult, több ajánlóívet is lefoglalt a rendőrség. Fontos tudni, hogy még mindig kikérhető a választó által, hogy kit ajánlott, lebuktatandó a csaló pártokat.

Az iroda válaszaiból kiderült, neve, címe, személyi azonosítója, sőt aláírása is úgy került a Jobbik ajánlóíveire, hogy ő azt nem írta alá. Vagyis a Jobbik az EP-választási aláírásgyűjtése kapcsán oly módon hamisíthatta az íveken szereplő adatokat, hogy nem létező, illetve közvetlen hozzájárulást nem adó személyek is szerepelhetnek a vonatkozó listán. Bertók Márton mellett a Mi Hazánk Mozgalom is feljelentéssel fordult a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz, mivel Bertók ennek a pártnak adott ajánlást.

A rendőrségi meghallgatáson kiderült, a Jobbik aláíróívén hamis aláírás szerepel, erről maga az érintett beszélt a lapnak. Mint fogalmazott, írás- és aláírásmintát kértek tőle, vagyis ugyanazokat kellett leírnia, amik az aláírási íveken is szerepeltek. Mindebből egyértelművé vált, hogy a Jobbik íveire nem ő tett ajánlást. Bertók Márton azt is elmondta, a Jobbik ívein Tóth Péter, a párt Csongrád megyei elnökének szignója szerepelt, vagyis ő gyűjtötte a támogatásokat. Bertók Mártonnak képeket is mutattak a rendőrségen, amelyek közül megnevezte Tóth "Gatya" Pétert, ami azért sem volt nehéz, mert a fiatalember korábban tagja volt a Jobbiknak, így személyesen is ismerte a helyi elnököt.

Tóth Péter személye onnan ismerős, hogy a Jobbik tavalyi tisztújítása előtt „pénzt vagy bármit” ajánlott egy hangfelvételen azért, hogy Sneider Tamást támogassák Toroczkai László ellenében. Mint akkor fogalmazott: „Nagyon gatya a helyzet.”



A ballibbé vedlett párt választási gyűjtőívein nem létező személyek szignói is szerepeltek (fotó: Teknős Miklós)

A Szegedma.hu megkeresésére Tóth Péter egyébként azt mondta a hamis aláírásra, hogy szándékos szabotázst sejt az ügy mögött. – Az ajánlóívekkel kapcsolatban nem keresett még senki, így Bertók Márton állításának hitelességét sem tudom ellenőrizni – mondta. Állítása szerint más párthoz hasonlóan a jobbikos gyűjtők sem rendelkeznek olyan hatósági jogosítvánnyal, hogy hitelt érdemlően ellenőrizni tudnák az aláírók személyazonosságát, és kiszűrjék azokat, akik a rossz, lejárató szándékkal jelentkeznek náluk.

Mindez azonban nem állja meg a helyét, hiszen egy aláírásgyűjtésnél nem is lehet másképp ellenőrizni a támogató személy kilétét, mint igazolványai ellenőrzésével.

Tóth Péter olcsó védekezése azért is életszerűtlen, mert ha valaki más ír alá az általa vezetett, kezében levő ívre egy kilépett helyi Jobbik-tag nevében, azt rögtön tudnia kellett volna, hogy a tízfős szegedi tagságából "Marci már kilépett, nem jobbikos".

Az MN úgy tudja, Csongrád megyében Kiszomboron és Apátfalván is történt visszaélés, de Békésből és Somogy megyéből is többen jelezték, nevük és adataik úgy szerepelnek a Jobbik ­ívein, hogy azt nem írták alá.

Az adatok kikérésének hátterében egyébként az állt, hogy a Jobbik idén alig 48 óra alatt gyűjtött össze több mint húszezer aláírást, míg a legutóbbi EP-választáson, a Jobbik morzsolódása és pártszakadása előtt, a párt fénykorában 11 nap kellett ugyanehhez..

Az LMP is érintett

Az LMP íveire is kerülhetett hamis aláírás, ugyanis volt olyan állampolgár, aki az NVI válasza szerint ezt a liberális pártot is támogatta, azonban adatai és aláírása a tudta nélkül szerepel a választási papírokon. Az illető korábban Jobbik-szimpatizáns volt, de állítása szerint soha, semmilyen módon sem támogatta az LMP-t, így teljesen érthetetlen számára, adatai miként kerülhettek a párthoz.

(MN nyomán)

