Anyaország :: 2019. november 5. 18:50 ::

Szétosztották a posztokat a fővárosban: visszatért Demszky helyettese, sőt még Draskovics is

Reklám





Megválasztották a fővárosi cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjait, valamint a Fővárosi Közgyűlés bizottságainak tagjait a közgyűlés keddi alakuló ülésen, a 24.hu pedig megszerezte a vonatkozó névsorokat. A listán sok ismert nevet, az MSZP-SZDSZ kormányzása idején aktív politikust találunk.



Örülhet a gazember, megint pozícióba segítették az elvtársak

2024. november 15-ig kinevezték a Budapesti Közlekedési Központ

igazgatósági elnökének Draskovics Tibor korábbi pénzügy-, majd igazságügyi minisztert,

egy nem kevésbé váratlan húzással igazgatósági tag lett ott a momentumos (korábban fideszes, jobbikos) Körömi Attila, aki Pécsett indult az önkormányzati választáson, de mivel csak listán, így nem került be a testületbe.

Felügyelőbizottsági tag lett a BKK-ban az MSZP-s Czeglédy Gergő, akinek – kormányközeli üzletemberekkel összefogva elért – közbeszerzési sikereit a Direkt 36 dolgozta fel.

A BVH Városüzemeltetési Holding

igazgatósági tagja lett Lakos Imre, a Demszky-korszak meghatározó SZDSZ-es politikusa, a párt volt budapesti elnöke, egykori újbudai alpolgármester,

valamint a Karácsony Gergely megválasztását kampányfőnökként segítő Gál J. Zoltán egykori kormányszóvivő,

a felügyelőbizottságba bekerült a DK-s Élő Norbert, aki a XII. kerületi polgármesteri posztért szállt harcba eredménytelenül október 13-án, és listáról sem jutott be a Fővárosi Közgyűlésbe, de neki is volt vigaszág, ráadásul a főváros tulajdonosi bizottságába is bekerült.

A BKV Zrt.

igazgatósági tagja lett Nemes Gábor DK-s politikus, aki XVI. kerületi polgármesterjelölt volt, korában a BKV egyik szakszervezetét vezette,

Katona Tamás, a Pénzügyminisztérium egykori államtitkára, az MSZP korábbi pártigazgatója,

felügyelőbizottsági tag Bollok Istvánné, Budafok volt szocialista polgármestere.

A Budapest Főváros Vagyonkezelő Zrt.

igazgatósági elnöke Tordai Csaba, ügyvéd, az Átlátszó kiadójának tulajdonosa, aki most kiszállt az oknyomozó portálból, előzőleg a Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkára volt a Bajnai-kormány idején,

igazgatósági tagja Kolber István, a Gyurcsány-kormány volt fejlesztési minisztere,

felügyelőbizottsági tag Bodnár Zoltán, a Liberálisok 2014-es főpolgármester-jelöltje.

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. élére Atkári János, Demszky Gábor korábbi helyettese került, aki később Tarlós István munkáját is segítette tanácsadóként.

A bizottságokba alapvetően a közgyűlés tagjai, azaz a kerületi polgármesterek és a listás képviselők kerültek be, de az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának

tagja a korábbi fővárosi szocialista képviselő, 56-osgyalázó Havas Szófia,

a városfejlesztési bizottság tagja Török Zsolt volt MSZP-szóvivő,

a költségvetési bizottság tagja pedig a ferencvárosi MSZP-s Pál Tibor lett, akinek megválasztását az új IX. kerületi polgármester, Baranyi Krisztina is szóvá tette.

A közgyűlés keddi alakuló ülésén hamar világossá vált, hogy nem lesz súrlódásmentes a posztok elosztása. Pokorni Zoltán, a XII. kerület fideszes polgármestere szerette is volna elérni, hogy vegyék le a napirendről azokat a pontokat, amelyek a bizottságok, illetve a fővárosi cégek igazgatóságainak és felügyelőbizottságainak összetételéről szólnak. Azzal érvelt, hogy semmiféle elvi megfontolás nincs az előterjesztések mögött, pusztán hatalmi szempontok. Azt kérte, hogy a közgyűlési mandátumarányok alapján osszanak helyeket később.

Karácsony derültséget keltett, amikor azt válaszolta, örül neki, hogy ellenzékből ilyen ötletei vannak a Fidesznek. A főpolgármester azt is felidézte, hogy öt éve vele annyit egyeztettek, hogy elmondták neki, mi lesz. Szerinte ehhez képest méltányos a mostani helyzet. Azt is mondta a főpolgármester, hogy a bizottsági helyekről még egyeztethetnek, de „a cégeknek működniük kell”. Így leszavazták Pokorni javaslatát a napirend módosításáról.

Azonban a vita folytatódott, amikor Baranyi Krisztina felszólalásából kiderült, hogy őt is kihagyták az ellenzéki pártok az osztozkodásból, bekerült viszont a költségvetési bizottságba politikai ellenfele, a szocialista Pál Tibor, aki azzal keltett feltűnést korábban a IX. kerületben, hogy feltűnően jó viszonyt ápolt a fideszes vezetéssel, és próbálta megakadályozni Baranyi jelöltségét. Végül a kerületi közgyűlésbe sem jutott be. Soproni Tamás, a VI. kerület momentumos polgármestere igyekezett menteni a helyzetet, és azt mondta, pártja megegyezik Baranyival a későbbiekben, hogy a független polgármester is részt tudjon venni bizottsági munkában.

Az előterjesztéseken egyébként kipontozva hagyták a bizottsági tagok névsorát, ide kerülhettek volna a fideszes nevek is. Karácsonyék időben kérték a fideszeseket, hogy küldjenek neveket, amikről szavazhat a közgyűlés, azonban ez nem történt meg. Két okból: mivel több fideszes nem vette fel a mandátumát – például a kompenzációs listát vezető leköszönő főpolgármester sem –, ezért lassan állt össze a frakció névsora. A másik, hogy igyekeztek nyomást gyakorolni Karácsonyékra, de a jelek szerint nem sikerült, ugyanis fideszesek nélkül is megalakultak a bizottságok, ahová a későbbiekben még beülhetnek – és persze be is fognak ülni – a kormánypártiak. Viszont addig is az egyoldalú bizottságokról beszélhetnek a kormányoldalon, és arról, hogy milyen autokrata módon, pártalkuknak megfelelni akarva kezdte Karácsony a főpolgármesteri karrierjét.