Anyaország :: 2019. november 18. 08:48 ::

Gázvezeték-hasadás Püspökladánynál: öt városból indultak tűzoltók a lángok megfékezéséhez

Reklám





Vezetékhasadás történt egy gázfogadó állomásnál, Püspökladány külterületén, a 42-es főút közelében hétfőn hajnalban - írja a katasztrófavédelem az oldalán.

A kiáramló gáz meggyulladt és nagy lánggal égett, a tűz foltokban a környező nádasra is átterjedt. A tűzhöz nagy erőkkel vonultak ki a püspökladányi, a debreceni, a hajdúszoboszlói, a karcagi és a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók.

A police.hu arról számolt be, hogy éjjel 3 órakor csaptak fel a lángok a gázfogadó állomáson. A rendőrök teljes szélességében lezárták a 42-es számú főút Püspökladány és Báránd közötti szakaszát, és a közlekedőket a 4-es számú főúton, Kaba irányába, a 3407-es és 4801-es számú utakra terelik.

A katasztrófavédelem nem sokkal reggel 6 óra előtt jelentette be, hogy megfékezték a tüzet. Azt írták, hogy egy a föld alatt húzódó cső sérült meg, és a belőle kiáramló gáz égett. Miután a sérült vezetéket elzárták, a lángolás egyre kisebb lett, majd megszűnt.

A tűz foltokban a környező növényzetre is átterjedt, és körbálák is meggyulladtak. Az egységek oltják ezeket a tüzeket, hűtik a vezetéket és hőkamerával, valamint gázérzékelő műszerrel vizsgálják a helyszínt. A helyszínen van és méréseket végez a katasztrófavédelmi mobil labor is.

(HVG)