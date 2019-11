Anyaország :: 2019. november 28. 16:45 ::

Glázer Tímea úgy sejtheti, kedvezőtlen fejleményeket hoz a zsarolással kapcsolatos nyomozás - inkább nem indul újra

A napokban eldőlt, hogy Glázer Tímea másodszorra már nem fut neki a győri polgármesteri posztért folyó küzdelemnek – tudta meg a 24.hu.



Fotó: Marjai János / 24.hu

Az októberi önkormányzati választáson a Demokratikus Koalíció politikusa indult Borkai Zsolt ellen az ellenzék közös jelöltjeként. A regnáló polgármesterrel szemben kezdetben nem adtak neki sok esélyt, ám a választás előtti napokban kirobbant orgiabotrány miatt rendkívül szoros lett a verseny. Borkai végül 1,5 százalékponttal legyőzte Glázert, de az eskütételét követő napon, november 8-án beadta lemondását.

Sok idejük nem maradt a pártoknak a felkészülésre: január 26-án tartják az időközi polgármester-választást. És egyelőre kérdéses, hogy az ellenzék kit küld harcba.

A Borkai-zsarolási ügyben beazonosított Póczik Józsefnek egykor csapattársa volt a Rába ETO-ban Glázer Róbert, akivel nemcsak a nyolcvanas években a (közép)pályán játszottak egymás mellett, de 2016-tól közösen edzették az ETO öregfiúk csapatát is. A ma is élő kapcsolat okán nem túl merész feltételezés, hogy Póczik már azelőtt is személyesen ismerhette a DK-s Glázer Tímeát, a győri ellenzék közös polgármesterjelöltjét, Glázer Róbert testvérét, hogy ugyanahhoz a párthoz csatlakoztak volna - írta korábban a Privátkopó. A DK-s Glázer Tímea november elején még azt hangoztatta, kész az újraindulásra, de ha kell, akár egy ellenzéki előválasztáson is megméretteti magát. Azt, hogy Győrben is a budapesti főpolgármester-jelölt kiválasztásához hasonló eljárást alkalmazzanak, a Momentum vetette fel. Ám a rendelkezésre álló két hónapba ez már aligha fér bele. Glázer visszalépésével pedig végképp nem látszik, kik versenyezhetnének a posztért. A lap információi szerint a Momentum most civilekkel tárgyal, hogy előválasztás nélkül megegyezzenek egy közös jelöltben. De ha ez nem sikerül, akkor valószínűleg lesz saját jelöltjük.

Az ellenzéket sürgeti, hogy a Fidesz már két hete megnevezte jelöltjét: a kormánypárt Dézsi Csaba András kardiológust indítja, legalábbis az elmúlt hetekben az ő neve forgott a kormányoldal várható polgármester-jelöltjeként.