A Jobbik-Momentum-LMP-triónak is megfelel Gyurcsányék ügyvédje Újbudán

"Visszaeső politikusbűnözők" törnek előre Újbudán, azt követően, hogy a kerületi képviselő-testület nem támogatta a Czeglédy Csaba ügyvédi irodája és az önkormányzat között létrejött szerződések felbontását - mondta a Mi Hazánk mozgalom alelnöke pénteken sajtótájékoztatón Budapesten.

Novák Előd felidézte, hogy azok a jobbikos, momentumos és LMP-s önkormányzati képviselők sem támogatták a szerződések megsemmisítésére vonatkozó előterjesztését, akik korábban tiltakoztak Czeglédy megbízása ellen.

Ez azt jelenti, hogy ez a három párt is visszaeső politikusbűnözőknek asszisztál - tette hozzá.

Novák Előd szerint közfelháborodást váltott ki, hogy két önkormányzat, a főváros VII. és XI. kerülete is szerződést kötött annak a Czeglédy Csabának az irodájával, akit már "2010 előtt is felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek adócsalás miatt". Most pedig a Czeglédy nevével fémjelzett Human Operator Zrt.-hez kötődő bűnszervezet ügyében folyik eljárás különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt - fűzte hozzá.

Emlékeztetett arra, hogy az ügyben 21 ember ellen emeltek vádat és októberben már jogerősen letöltendő szabadságvesztésre ítéltek három olyan vádlottat, akik beismerték bűnösségüket.

Szerinte a politikusbűnözők előretörését mutatja az is, hogy a DK-s polgármester kabinetfőnökévé azt a korábbi SZDSZ-es Lakos Imrét nevezték ki, akit korábban korrupció miatt másodfokon is felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek és csak harmadfokon mentettek fel - mondta.

Arról is szólt: a képviselő-testület azt a javaslatát is leszavazta, hogy hozzák nyilvánosságra a Czeglédyvel kötött szerződések tartalmát, így azt sem lehet tudni, hogy milyen mértékű a díjazás.

Egy, a Gothár Péter rendező zaklatási botrányával kapcsolatos újságírói kérdésre válaszolva Novák Előd azt mondta: a Mi Hazánk kulturális szabadságharcot fog indítani a fővárosban folyó balliberális tobzódással szemben.

