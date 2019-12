Anyaország :: 2019. december 4. 09:32 ::

Kiengedik Bróker Marcsit

Két héten belül távozik az előzetesből a Kun-Mediátor Kft. 12 milliárdos csalással vádolt egykori vezetője, D. Sándorné – tudta meg a Népszava.

Mivel szűk két hét múlva, december 16-án lejár az a három év, ami előzetes letartóztatásban tölthető, kiengedik a sajtóban csak Bróker Marcsiként emlegetett D. Sándornét, aki így a karácsonyt már otthon töltheti. Az ügyet tárgyaló Szolnoki Törvényszék azt írta, hogy a letartóztatás a „törvényi maximum elérése miatt” szűnik meg. (Legfeljebb ennyi időt lehet ítélet nélkül előzetesben tölteni, illetve ennél hosszabb, négy éves előzetesre abban az esetben lenne lehetőség, ha nagyon súlyos, élet elleni, akár életfogytiglannal járó bűncselekményt követett volna el, erről azonban nincs szó.)

A bíróság tájékoztatása ugyanakkor arról is szól, hogy eddig „nem érkezett ügyészi indítvány arra vonatkozóan, hogy a Szolnoki Törvényszék más kényszerintézkedést (bűnügyi felügyeletet) rendeljen el” a vádlottal szemben. Vagyis a jelen állás szerint kiengedése után sem a korábbi házi őrizettel, sem az egykori lakhelyelhagyási tilalommal sem kell számolnia, de még csak elektronikus nyomkövető eszközt sem kell viselnie. Ez már csak azért is figyelemre méltó, mert a nőt csaknem másfél éves bujkálás után, nemzetközi elfogatóparancs alapján, a közép-amerikai Belize-ből hozták haza.

A Szolnoki Törvényszéken azért hozzátették, hogy a hátralevő csaknem két hétben még érkezhet a bűnügyi felügyelettel kapcsolatos indítvány a bíróságra.

A Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője a botrány 2015. tavaszi kirobbanása után szökött külföldre, a magyar hatóságok pedig nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene. Miután sikerült hazahozni, 767 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás és más bűncselekmények miatt emeltek vádat ellene. A csalássorozat lényege a vádirat szerint az volt, hogy a Kun-Mediátor – amely „kifelé” utazási irodát üzemeltetett – valójában tiltott betétgyűjtést folytatott. Miközben az ügyfelek azt hihették, hogy betétekbe, értékpapírokba kerül a pénzük, ez nem történt meg. Állítólag voltak olyanok, akik egész vagyonukat D. Sándornéra bízták, aki a piacinál jóval magasabb éves hozamot is ígért, amit az ügyészség szerint nem a cég eredményéből, hanem a friss befizetésekből fizetett ki.

Könnyen lehet, hogy a tényleges kárösszeg a vádiratban szereplő 12 milliárdnál is nagyobb, csak sokan nem jelentkeztek károsultként. Korábban 15-20 milliárdos összegekről is lehetett hallani, bár ezek csak becslések. D. Sándorné az egyik korábbi tárgyaláson azzal érvelt, hogy az ügyfelek hosszú időn át meg voltak elégedve a teljesítményével. A sértetteket ért károk között nagy a szórás, volt köztük több százmillió forintos és 100 ezer forint körüli is.

Az eljárás nagyon lassan halad, de mint kiderült, ezért csak részben okolható a bíróság. Mint írták, az eljárás befejezésének időpontja részben tőlük független körülményektől függ. Az ügyészség ugyanis 234 tanú kihallgatására és további csaknem 500 tanú nyomozás során tett vallomásának felolvasására tett indítványt. További gond, hogy miközben a Szolnoki Törvényszék eddig 197 tanút idézett be, közülük csak 133-an jelentek meg, vagyis majdnem minden harmadik tanú a szabályszerű idézés ellenére távol maradt. A károsultak egy részét képviselő ügyvéd, Dobrossy István azt mondta, több olyan ügyfele van, akit csak ezekben a hetekben hallgatnak meg, így szerinte a jövő év közepe előtt aligha lesz elsőfokú ítélet az ügyben. Ami a károsultak esélyeit illeti: eddig a vádiratban szereplő 12 milliárdnak csak kis részét sikerült zár alá venni, vagyis a károsultak többsége futhat a pénze után.

Valószínűleg nem kell túl hosszú időre rács mögé mennie D. Sándornénak akkor sem, ha végül bűnösnek találja őt a bíróság. A vádiratban szereplő cselekmények esetében a büntetési tétel felső határa tíz év, de ebből az előzetesben töltött éveket le kell vonni, ráadásul az időmúlás és egyéb körülmények miatt a lehetséges felső határ akár jelentősen is csökkenhet. Így ha egyszer jogerős ítéletet hoz majd valamelyik bíróság, jó eséllyel rövid börtönbüntetéssel kell számolnia D. Sándornénak.