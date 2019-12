Anyaország :: 2019. december 5. 09:21 ::

Napidíjak, nyugdíjak, titkárnők - még több pénzt költünk Áderékre, Schmittre és Sólyomra

Tovább bővülhet az amúgy is meglehetősen kiterjedt politikuskiváltságok listája: ezúttal a köztársasági elnök családtagjai lehetnek ennek kedvezményezettjei – szúrta ki a Blikk a Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter által benyújtott törvényjavaslatban. Ebben ugyanis nemcsak az Áder János köztársasági elnök és tucatnyi állami intézmény vezetőjének illetményét emelik meg januártól, hanem az államfő házastársának és gyerekének is pluszjuttatásokat állapítanak meg.



Áder és házastársa "a köztársasági elnök közfeladataival összefüggő hivatalos program keretében": klímacsúcs után irány a brooklyni zsinagóga idén szeptemberben (fotó: MTI)

A javaslat szerint az elnök felesége, ha kéri, jogosult lesz saját, kétfős titkárság alkalmazására, valamint hivatali gépkocsi használatára akár saját célból is. Külföldi utazásai esetén pedig napidíjra, költségtérítésre és kíséretre tarthat igényt, amennyiben hivatalos programon vesz részt. Emellett első osztályon utazhat repülőn és vasúton is. A tervezet szerint külföldi programjaik esetén ugyanazok a jogosultságok járnak a gyerekeiknek is, mint az államfőnek, vagyis napidíjat és költségtérítést is kaphatnak.

A javaslat bevezeti az özvegyi ellátás fogalmát. Az államfő özvegye az elnöki illetmény hatvan százalékát kaphatja meg, ha nem rendelkezik saját nyugdíjjal. Ez havonta kétmillió forintos járandóságot jelenthet jövő januártól.

A volt köztársasági elnökökről sem feledkezik meg a javaslat: Schmitt Pál (77) és Sólyom László (77) bővítheti a stábját, mivel az eddigi kétfős titkárság helyett már három főt alkalmazhatnak. Emellett külföldi útjaik során jogosultak lehetnek költségtérítésre, valamint első osztályt is igénybe vehetnek a repülőn.



Grafika: Séra Tamás

A bulvárlap megkérdezte a Köztársasági Elnöki Hivatalt, indokoltnak tartják-e a pluszjuttatásokat: – Az államfő, illetve hivatala nem alkot véleményt egy tárgyalás alatt álló törvényjavaslatról, kizárólag a törvény alkotmányosságát vizsgálja annak parlamenti elfogadását követően – válaszolták.

„Az államfő házastársa és gyermeke csak a köztársasági elnök közfeladataival összefüggő hivatalos program keretében történő utazás esetén jogosult juttatásra" – hívta fel válaszában a figyelmet a Miniszterelnökség.



Áder és házastársa "a köztársasági elnök közfeladataival összefüggő hivatalos program keretében": Auschwitzban az élősködők menetén Meir Lau korábbi izraeli főrabbival 2014-ben (fotó: PAP/Jacek Bednarczyk)

Tucatnyi állami szerv vezetőjének és helyetteseinek illetményét is "rendezik" a javaslattal. Vannak, akiknek egy-két millióval emelik a fizetését. Mindezt azzal indokolták, hogy sokak juttatása hosszú évek óta nem emelkedett.