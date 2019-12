Anyaország :: 2019. december 5. 13:05 ::

Százmilliós balatoni nyaralója van Kocsis Máté feleségének - de persze ez is családi segítséggel

Reklám





Nagy értékű balatoni ingatlan van Kocsis Máté felesége, Kocsisné Márkus Szilvia tulajdonában – tudta meg a 24.hu. A 200 négyzetméteres, úszómedencés révfülöpi nyaraló kizárólagos birtokosa a Fidesz frakcióvezetőjének házastársa, aki két állami cégben is pozíciót tölt be. Az ingatlan tulajdoni lapja szerint Kocsisné 2014-ben vásárolta meg a két szomszédos telek egyesítésével létrejött 1100 négyzetméteres területet, ahova 2017-ben építettek fel üdülőt.



Kocsis Máté és felesége érkezik a kötcsei polgári piknikre 2015-ben (fotó: Varga György / MTI)

Az ingatlan így értelemszerűen nem szerepel Kocsis Máté vagyonnyilatkozatában. Noha a képviselő házastársának is van vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége, az általa az Országgyűlésnek leadott dokumentum nem nyilvános.

Miért nem nyilvános a házastársak vagyonnyilatkozata?

Az ellenzék már évekkel ezelőtt azt követelte, tegyék megismerhetővé a képviselőkkel egy háztartásban élő családtagok – így a házastársak – vagyonbevallását, ahogy több európai országban szokás. Ezt szorgalmazza a Transparency International korrupcióellenes szervezet ajánlása is. A hozzátartozók vagyonnyilatkozatát most csak a mentelmi bizottság vizsgálhatja, kizárólag konkrét bejelentések nyomán.

A házastársak vagyonnyilatkozatát nem kellene publikussá tenni, viszont a képviselők kiskorú gyermekeinek vagyoni helyzete lehetne teljesen nyilvános – mondta a Népszabadságnak egy befolyásos kormánypárti politikus pontosan öt évvel ezelőtt, miután kiderült, hogy Lázár János tízéves fiának nevére került egy svábhegyi luxuslakás. Az igazságügyi és a mentelmi bizottság KDNP-s vezetői akkor a vagyonnyilatkozat-tételi szabályok átfogó felülvizsgálatát is kilátásba helyezték, ez azonban nem történt meg. Így továbbra sem nyomon követhető a politikusok házastársainak, gyermekeinek vagyongyarapodása. A lap megkereste kérdéseivel a Fidesz frakcióvezetőjét, aki írásban, majd szóban is tájékoztatást adott az ingatlanszerzés körülményeiről. E szerint

a nyaraló szerepel Kocsis Máté feleségének vagyonnyilatkozatában.

A vásárláshoz nem vettek fel hitelt, Kocsisné Márkus Szilvia egy II. kerületi lakást örökölt, ennek értékesítéséből vásárolta meg a révfülöpi építési telket 13,5 millió forintért.

Az építkezést az asszony szülei által eladott 300 négyzetméteres budaörsi ház értékéből fedezték.

A 200 négyzetméteres balatoni nyaraló építése 77,5 millió forintba került, és körülbelül 6 millió forint egyéb költségük volt.

Ez alapján a családi segítséggel felépített nyaraló összesen 97 millió forintba került.

Kocsis azért ajánlotta fel a személyes találkozó lehetőségét, hogy a felsorolt ingatlanok dokumentumaiba betekinthessenek. Az újságírók éltek a felajánlással; a politikust a képviselői irodaházba szervezett találkozóra elkísérte a felesége, az anyósa és a család ügyvédje is, valamint jelen volt a Fidesz-frakció sajtófőnöke. A beszélgetést Kocsisék szokatlan módon kamerával és diktafonnal is rögzítették, a frakcióvezető szerint erre azért volt szükség, mert bizalmatlan.

Ehhez képest a találkozón elhangzottak közléséhez az érintettek nem járultak hozzá, ám a dokumentumokat valóban megnézhették, és tartalmuk egybevágott a Kocsis által elmondottakkal. A Fidesz frakcióvezetője azt mondta, azért nem tulajdonos a balatoni ingatlanban, mert a révfülöpi házat a házasságkötésük előtt értékesített vagyonból finanszírozta a felesége.

Kocsis a feleségével kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy nem közszereplő, noha tavaly ősz óta két állami vállalattól is fizetést vesz fel:

a DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zrt. igazgatósági tagja, amely a majdani Dél-budai Centrumkórház megvalósítását végzi,

a Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagja.

Korábban Lázár János neje is Révfülöpön vásárolt nyaralót, amiről a Direkt36 számolt be 2016-ban. A különbség a két eset között, hogy Lázár Jánosnak tíz éven át haszonélvezeti joga volt a szintén 1100 négyzetméteres telken álló, 160 négyzetméteres révfülöpi nyaralón, ezért azt neki is fel kellett volna tüntetnie a vagyonnyilatkozatában.

Kocsisék ingatlanvagyona azt követően keltett fel érdeklődést, hogy Hadházy Ákos független parlamenti képviselő szerint a Fidesz frakcióvezetője különös körülmények között lett egy százmilliós józsefvárosi ház tulajdonosa, ráadásul az ingatlan újjáépítését is vitatták.

Kocsis Máté legutóbbi, 2018-as vagyonnyilatkozatában az szerepel, hogy a 683 négyzetméteres ingatlanon álló VIII. kerületi lakóház felének a tulajdonosa, emellett 28 millió forintos, a családtagjaitól származó kölcsönről és nyolcmillió forint megtakarításról számolt be. A felesége nevén lévő, százmilliós értéket képviselő balatoni nyaralóról így a hozzátartozói vagyonnyilatkozatok titkossága miatt semmilyen módon nem értesült eddig a nyilvánosság.