Több mint száz orosz kisrepülő legyártását rendelték meg egy pécsi cégtől

A pécsi repülőgépgyár a jövő év elejétől teljes kapacitással üzemel, és már megrendelték az első száz darabot a létesítményben készülő típusok egyikéből - közölte a Pécs-Pogányban korábban összeszerelő üzemet és kompozitgyárat építő, magyar tulajdonú Magnus Aircraft Zrt. szombaton az MTI-vel.

A kétüléses Fusion repülőgépcsalád fejlesztése és gyártása mellett a négyüléses orosz Il-103 típusú repülőgép gyártásának előkészítése is megkezdődik a pécs-pogányi reptéren lévő létesítményeikben, írta a vállalat közleményében.

Jelezték: az orosz repülőgép fő felhasználási területe a pilótaképzés, de a "gazdaságos és megbízható négyüléses repülőgép nagy keresletre számíthat" a szabadidős és üzleti célú felhasználás terén is. Ezt is bizonyítja, tették hozzá, hogy már harmincmillió dollár értékben rendeltek a géptípusból, így száz jármű gyártása indul meg hamarosan baranyai gyárban.

Kitértek arra, hogy az Il-103-as szerkezete jelenleg fémből készül, jövő évtől viszont megkezdődik a teljes repülőgép modernizációja, ami magába foglalja a kompozit szerkezetre történő áttervezését is. A fejlesztéshez és a gyártáshoz szükséges alkatrészeket Pécsen és környékén gyártják majd. Hozzátették: a vállalat biztos abban, hogy az első két repülőgépet már 2020 novemberében átadják vevőnek. A Magnus augusztusban jelentette be, hogy leányvállalata kizárólagos jogot szerzett az orosz fejlesztésű négyüléses kisrepülőgép gyártására és értékesítésére. Akkor azt közölte a vállalat, hogyaz Orosz Egyesített Repülőgépipari Konzorcium (UAC) és a Magnus leányvállalata, az Aviation Engineering Zrt. között létrejött megállapodás "hatalmas lehetőséget" jelent a cégnek, hiszen azzal a Pécsett gyártott kompozit elemek és a Fusion termékcsalád oroszországi exportja is elérhetővé válik az Il-103-as gyártása és értékesítése mellett.

A típust a korábbi közlés szerint az 1990-es években fejlesztette ki az Ilyushin Design Bureau, mely később 1998-ban orosz gépként elsőként kapott engedélyt az Amerikai Egyesült Államok légügyi hatóságától. Azt írták akkor, a négyüléses repülőgép szélsőséges körülmények között is biztonságos és kényelmes, legfőképpen mindennapi használatra lett kialakítva.

A Magnus Aircraft nyáron jelentette be, hogy megrendelték az első példányt a pécs-pogányi repülőtéren lévő gyárban készülő, magyar fejlesztésű, kompozit testű repülőgépeiből is.

A cég korábbi ismertetése szerint a világon először fejlesztett ki kompozit anyagokból készülő kétüléses repülőgépet, amely műrepülésre alkalmas. Emellett kifejlesztett egy olyan gépet, amely nem kerozinnal, hanem benzinnel működik, és szintén kompozit anyagból készült; így alacsonyabb a környezetterhelése és a fenntartási költsége, mint más repülőknek.

A vállalat ősszel úgy nyilatkozott, várhatóan már több mint száz munkatársra lesz szüksége a cégnek idén év végétől, míg 2020 második felében pedig akár 150 embernek is munkát adhat a Magnus Pécsen.

A nyilvános cégadatok szerint félmilliárd forintos saját tőkével rendelkező Magnus Aircraft Zrt. nettó árbevétele 2017-ben 175 millió, 2018-ban pedig 320 millió forint volt, adózott eredménye a két évvel ezelőtti 5 millió forintról tavaly 12 millió forintra nőtt.

