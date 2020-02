Anyaország, Zsidóbűnözés :: 2020. február 13. 10:05 ::

Nem csak Borkait, Poltot is magára haragította egy Izrael nevű bűnöző - hajtóvadászat folyik ellene

Hét elfogatóparancs van érvényben Keserű Sándor Izrael ellen, aki magát ügyvédnek és magyar–izraeli kettős állampolgárnak mondja, egyben azt állítja, ő a Borkai-féle botrányt kirobbantó „ördög ügyvédje”, írja a Magyar Nemzet.



A lap értesülése szerint Keserű jogi végzettsége az ellene folyó büntetőeljárások során megkérdőjeleződött, kétséges, hogy a körözött bűnöző ügyvédként praktizálhatna-e, ha "itthon" volna. Amikor tavaly a győri polgármester, Borkai Zsolt szexbotránya kirobbant, Keserű több videófelvétellel is jelentkezett a világhálón, állítása szerint Izraelből, ám a lap illetékes forrásból úgy tudja, hogy a 43 éves férfi a közel-keleti államban nem kapta meg az állampolgárságot. Azt is több forrásból megerősítették, hogy nem ő a Borkai-botrány kirobbantója. Videóiban még Polt Péter legfőbb ügyészt is elszámoltatással fenyegette, azonban máig nem derült ki, hogy ezt mire alapozta, január elejétől pedig megszakadtak az internetes szereplései.

Egyes hírek szerint elfogták Izraelben. Ennek ellentmond, hogy a Police.hu körözési listáján jelenleg is hét elfogatóparancs van Keserű Sándor Izrael ellen. A férfi – miután testi sértésért elítélték, vélhetően a válófélben lévő feleségét bántalmazta – szökésben van, a büntetés-végrehajtási bíró három körözést is kiadott ellene. Ugyanez a helyzet a befolyással üzérkedéssel, ami miatt másodfokon hét évre ítélték Keserűt, és emiatt további három körözése van érvényben. A hetedik körözést ellene tartási kötelezettség elmulasztása miatt adták ki.

Amennyiben Keserűt elfogják és hazahozzák, számíthat rá, hogy elszámoltatják a politikusokat, illetve hatósági embereket fenyegető mondatai miatt is, írja a fideszes lap.