Az Audi- és az Opel-gyár is leáll

A koronavírus-járvány elleni védekezés miatt kialakult nemzetközi helyzet és az alkatrészellátásban mutatkozó bizonytalanság miatt a tervek szerint hétfőtől leáll a termelés az Audi Hungaria Zrt. győri gyárában is - tájékoztatta a vállalat kedden az MTI-t.



Fotó: Wikipédia

A közlemény szerint a Volkswagen konszern legtöbb telephelyén felfüggeszti a termelést, ami érinti az Audi AG ingostadti, neckarsulmi, brüsszeli, mexikói és győri telephelyeit is.

A vállalat az üzemi tanáccsal és a Volkswagen konszernnel egyetértésben azt tervezi, hogy a termelést a telephelyeken szervezett és ellenőrzött formában a hét végéig leállítja.

A közlemény idézi Peter Kösslert, az Audi AG termelésért és logisztikáért felelős igazgatótanácsi tagját, az Audi Hungaria Zrt. felügyelőbizottságának elnökét, a nemzetközi válságstáb vezetőjét, aki szerint már eddig is számos intézkedést hoztak annak érdekében, hogy megóvják munkavállalóik egészségét.

Frissítés: az Opel-gyár is leáll

A hét végéig a PSA-csoport más gyártóinak igényeit kielégítve működik, de a jövő héttől legalább a hónap végéig nem termel a szentgotthárdi Opel-gyár, tájékoztatta a Totalcart Kaszás Zoltán, a cég kommunikációs vezetője.

Arra a kérdésre, hogy milyen eddigi óvintézkedéseket tettek a koronavírus-járvány ellen, Kaszás elmondta, hogy hetek óta fokozott fertőtlenítési és takarítási rendszert vezettek be, utasításokat adtak az üzem 850 dolgozójának a higiénés előírások szigorítására, illetve a személyes kontaktusok minimalizálására, és most is hőmérőzik a szentgotthárdi gyárba érkező kamionok sofőrjeit. Egyúttal kevesebb látogatót fogad a gyár, és az üzleti utak számát is lecsökkentették.

Mint mondta, eddig nem találkoztak a betegséggel, de a gyár vezetése figyelemmel kíséri a kormányzat járványügyi kommunikációját és intézkedéseit, és ennek megfelelően a termelés leállításáig tovább szigorítja majd a dolgozók és a beszállítók egészségének megóvása érdekében.