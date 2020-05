Anyaország :: 2020. május 3. 12:22 ::

A Mi Hazánk 10 programpontja az anyáknak

Az anyaság közérdek, minden gyermek közkincs, így a Mi Hazánk Mozgalom szerint anyák napján állami ajándék is megilletné a legszebb női hivatást megélőket - írja közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke. Alább a folytatás.

A katasztrofális demográfiai helyzet miatt radikális változás nélkül nemhogy a nyugdíjrendszer, de az egész társadalombiztosítás, sőt maga az államháztartás is fenntarthatatlan.

Az anyák számára most a legnagyobb segítség a szabadságuk megnövelése. A járvány miatti veszélyhelyzetben szünetelő bölcsődék és óvodák, illetve az otthoni oktatás miatt a kisgyermekes szülők rengeteg pluszfeladatot kell ellássanak. A szabadságok többnyire kimerültek, ezért a gyermekenként járó évi 2 nap pótszabadságot a Mi Hazánk szerint jelentősen meg kell toldani az intézményi zárvatartások idejére, havonta szülőnként 10 nappal (gyermeket egyedül nevelők esetén duplájával), a munkáltatók állami költségvetési kompenzálásával.

A nyugdíjasok számára a Mi Hazánk anyák napja alkalmából is szorgalmazza a tisztességes gyermeknevelést elismerő nyugdíj-kiegészítést, szülői életjáradékot a gyermekeik által befizetett adókból a társadalmi igazságosság jegyében, így hazánk legnagyobb problémájára, a demográfiai válságra is pozitív hatással lenne az elismerés, ezáltal a fenntartható államháztartást is elősegíti.

A Mi Hazánk Mozgalom 10 programpontja az anyáknak: