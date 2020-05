Anyaország :: 2020. május 4. 14:22 ::

Év végén a szomszédasszonyt mészárolta le, karácsonykor a kiskorú féltestvérét gyalázta meg a kőbányai gyilkos

Két hónappal meghosszabbította a Budai Központi Kerületi Bíróság annak a férfinak a letartóztatását, akit a kőbányai Harmat utcai gyilkossággal és más bűncselekményekkel gyanúsítanak - írja a 24.

K. (azaz Kárpáti - a szerk.) Dániel a gyanú szerint becsöngetett a társasház első emeletén lakó szomszédjához, majd amikor a nő az ajtót résnyire kinyitotta, a férfi belökte és egy bozótvágó késsel több alkalommal is megszúrta. A nő a bántalmazás következtében életét vesztette. A nyomozó hatóság jelen ügyhöz egyesített egy másik büntetőügyet is, amelyben a fiatalt azzal gyanúsítják, hogy december 25-én szexuális erőszakot követett el a kiskorú féltestvérén, és gyermekpornográf felvételeket tárolt a lakásán talált notebokon.



Mi köpünk Kárpáti Dániel "jogaira"

A nyomozás folyamatban van, a tényállás teljeskörű felderítése érdekében további szakvélemények beszerzése és kihallgatások elvégzése szükséges. K. Dániel ugyan rendelkezik érvényes bejelentett lakóhellyel, azonban ott nem tartózkodott. A bűncselekmény elkövetése után pedig elrejtőzött, és csak elfogatóparancs alapján sikerül előkeríteni.

Az időközben elkészült elmeorvos szakértői vélemény szerint tartani lehet attól, hogy a férfi a jövőben is hasonló jellegű bűncselekményt követne el, ezért vele szemben a bűnismétlés veszélye továbbra is fennáll. De annak a veszélye is fennáll, hogy K. Dániel megszökne vagy elrejtőzne a hatóságok elől.

A bíróság szerint a fiatalember esetében csak a legszigorúbb kényszerintézkedés alkalmazható. (De azt is hozzáteszik, hogy a végzés nem végleges - a szerk.)

