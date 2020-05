Anyaország :: 2020. május 9. 15:58 ::

Lövöldözős autós üldözés, egymásnak rontó járművek - így zajlik az élet Hernádnémetiben

Az autós üldözés és lövöldözés óta állandó a rendőri jelenlét a településen, pénteken este mégis megijedtek a helyiek – írja a Boon.

A megyei portál pénteki tudósítása szerint, csütörtökön reggel egy taktaszadai és egy hernádnémeti társaság között kipattant vita után autóval üldözték egymást két autóval Hernádnémeti utcáin, miközben gumilövedékes puskával lőttek egymásra, az eset vége pedig az lett, hogy mindkét autó felborult (a rendőrségi honlap csak összeütközésről ír , és csak a taktazsadaiak fegyverhasználatáról - a szerk.). Az incidens után hatalmas rendőri jelenlét mellett helyszíneltek és gyűjtötték az információkat.



A fokozott rendőri jelenlét pedig maradt is a településen, hiszen alaposan felkorbácsolódtak a kedélyek, több helyi is állította, hogy „ezzel még nincs vége” és, hogy „csúnya következményei lesznek a dolognak”. Pénteken a lap munkatársai tapasztalták, hogy a baleset helyszínén szinte folyamatosan állt egy rendőrautó, de a település többi részén is szinte folyamatosan „karikáztak” a kék-fehér autók, amelyek elég gyakran kanyarodtak a család háza felé, ahol a konfliktus kipattant. A taktaszadai társaság utcájában úgy tudjuk, hasonló a helyzet.

Ennek ellenére pénteken este hét felé újabb konfliktusról szóltak a hírek a településen, amelyek gyorsan szaladtak végig a csütörtöki nap után kellőképpen aggódó helyieken. Mint kiderült, szó sincs újabb konfliktusról, az aggodalom és a félelem „szülte” csupán a rendőrség ügyeletére befutott hívást. A település egyik – a korábbi esettől jóval távolabbi – utcájában ismeretlen, korábban nem látott, fekete autót vettek észre az ott élők, és az egyikük attól tartva, hogy újabb szadaiak, vagy egyéb idegenek érkeztek balhézni, sietve tárcsázta a segélyhívót. A rendőrök mivel egyébként is helyben voltak gyorsan ott termettek, de nem találtak semmit, a pénteki nap tehát békésen zárult Hernádnémetiben.