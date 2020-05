Anyaország, Elcsatolt részek :: 2020. május 10. 17:30 ::

Az ENSZ nemzetközi bírósága elé vinnék a trianoni békeparancs revíziójának ügyét Toroczkaiék

A Mi Hazánk országgyűlési képviselői az Országgyűlés elé vitték az 1921. évi XXXIII., a trianoni szerződést ratifikáló törvény hatályon kívül helyezését, amelyet annak idején kényszerítéssel és több szabálytalansággal fogadtattak el a magyar parlamenttel. A Mi Hazánk most azt is bejelenti, hogy az ENSZ nemzetközi bírósága elé kívánják vinni a trianoni szerződés felülvizsgálatának ügyét is.