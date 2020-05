A megalapozott gyanú szerint a gyanúsított, egy 24 éves férfi 2020. május 9-én, a VIII. kerület, Kálvária téren egy fiatalokból álló, és aznapra az érettségi vizsga megünneplését tervező társaság egyik tagjának delta-9-THC, amfetamin és LSD hatóanyag-tartalmú anyagokat adott el.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a férfit példás gyorsasággal azonosította, elfogta és csekély mennyiségű kábítószer kereskedelmének vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki.

A nyomozó hatóság előterjesztése alapján a kerületi ügyészség indítványt tett a gyanúsított letartóztatására, mivel megalapozottan feltehető, hogy a férfi – szabadlábon hagyása esetén – megszökne, jogellenesen befolyásolná a bizonyítást, és hasonló bűncselekményt követne el.

A kényszerintézkedés kérdésében a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén működő nyomozási bíró várhatóan szombaton dönt.

M. C. Renátót kábítószer-kereskedelem bűntette, barátnőjét a 21 éves B. Eliza Viktóriát kábítószer-birtoklás vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Kihallgatásukat követően a 25 éves dílert a nyomozók őrizetbe vették, és előterjesztést tesznek letartóztatásának indítványozására.

Balul elsült "ünneplés"

- A kisfiam hatéves volt, amikor elváltunk, de azóta is együtt neveltük a volt feleségemmel – mondta a bulvárlapnak Ricsi édesapja. – Nagyon nehezen viseljük a jelenlegi helyzetet, most indulunk be hozzá az édesanyjával a János kórházba. A fiunk állapota ellenére azt látjuk, hogy az orvosok és a nővérek mindent megtesznek érte. Nem tudjuk, meddig tartják őt életben, de amíg nem kapcsolják le a gépről, addig hinnünk kell a csodában. Mert a reményt nem veheti el tőlünk senki.