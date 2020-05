Anyaország :: 2020. május 19. 13:53 ::

Meghalt a fiú, aki M. C. Renátó kábítószerének elfogyasztása után kiugrott az ablakon

Meghalt az a 17 éves érdi fiú, aki tíz nappal ezelőtt kizuhant az ablakon egy Fő utcai házibuli során. Az Érdi VSE közösségi oldalán közölte a lesújtó hírt.

Azt írják, hogy Nagy Richárdról már a kisgyermekkora óta lehetett tudni, hogy sportoló lesz, mert a tanárai hamar felismerték a sport iránti rajongását és érzékét. Eleinte tollaslabdázott, ám végül a labdarúgás mellett döntött. Hamar kitűnt a tehetsége, ezért már több felkészülést is végigcsinált Limperger Zsolt csapatánál, aki egy alkalommal be is nevezte őt a felnőttek között. Richárd a következő szezonban már lehet, hogy a nagyoknál rúghatta volna a bőrt.

Az élet mérhetetlenül hamar elragadott tőlünk egy csupa szív tehetséget, aki rajongott a sportért, a labdarúgásért. Klubunk egy kiváló csapattársat, labdarúgót, barátot vesztett! Legyen neki könnyű a föld! Köszönünk minden felejthetetlen pillanatot, amit a pályán okoztál nekünk! Reméljük, a mennyei pályákon tovább rúgod a bőrt, Ricsi! – írják közleményükben.

A fiatal focista Budapesten ünnepelte az érettségit a barátaival, amikor történt a szörnyű tragédia. Néhány társához hasonlóan drogot fogyasztott, amitől egy idő után zavarttá és agresszívvá vált. Több bútort is összetört és betört egy üvegajtót, amellyel önmagát is megsebezte. Társai megpróbálták ellátni a sérülését, majd mentőt hívtak hozzá.

Később a fiú az egyik nyitott ablakon át megpróbált fellépni az ablakpárkányra, ebben azonban megakadályozta az egyik lány, a fiú azonban kitépte magát a szorításából, majd átrohant a másik szobába és kiugrott a nyitott ablakon. A fiút a mentők kórházba vitték, ahol hamar beállt nála az agyhalál, és már nem lehetett megmenteni az életét.

A fiataloknak drogot adó dílert, "M. C." Renátót kábítószer-kereskedelemmel, barátnőjét a 21 éves "B." Eliza Viktóriát pedig kábítószer-birtoklással gyanúsították meg. A dílert bűnügyi felügyeletbe tették, de az ügyészség letartóztatásáért fellebbezett. A fellebbezés elbírálására egy-két héten belül kerülhet sor.

