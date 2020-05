Anyaország, Videók :: 2020. május 30. 19:04 ::

Gyöngyöspatai csoda: 11-re már végez a leckével az összes purdé, csak a tanároktól nem tudnak tanulni

Gyöngyöspatán a cigánysoron is jártam, és a meggyőződésem csak megerősödött: az integráció minden áron való erőltetése megbukott Magyarországon az elmúlt harminc évben. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely az oktatásban szegregálna is. Lopások mindig is voltak, vallotta be az egyik cigány férfi nekem, de az is kiderül, hogy négygyermekes édesanyaként mire irigykedtem köztük. A magyarok pedig azt válaszolták a kérdésre, hogy miért kell elvinniük a gyerekeiket: próbálja meg valaki az életet velük... Kábítószer, sorsjegy, köpködés is a mindennapok része. Liberálisoknak kötelező videó! - írja a Facebook-oldalán Dúró Dóra.