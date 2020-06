Anyaország, Elcsatolt részek :: 2020. június 2. 16:47 ::

Most épp az ún. Szlovákiával dúl a szerelem, még az is kiderült, hogy Pozsonynak szívügye a felvidéki magyarság

A közös történelem során még soha nem volt olyan jó a magyar-szlovák együttműködés, mint jelenleg - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

Szijjártó Péter Ivan Korčok szlovák kül- és Európa-ügyi miniszterrel tárgyalt, majd a megbeszélést követő sajtótájékoztatón kiemelte: a magyar kormány stratégiai jelentőséget tulajdonít a Szlovákiával való együttműködésnek. Arra is utalva, hogy Ivan Korčok második hivatalos látogatása Budapestre vezetett, úgy fogalmazott: "ez nem lehet nagyon másként a Duna északi oldalán sem". Hozzátette: a koronavírus-járvány elleni védekezés még inkább megerősítette a kapcsolatokat.



Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Szlovákia 93 magyar állampolgár hazahozatalában segített, Magyarország pedig 53 szlovák állampolgárnak segített hazajutni, a magyar fél tizenegy "dél-szlovákiai" kórház számára küldött a védekezéshez szükséges eszközöket - sorolta a miniszter. Szijjártó Péter nagyra értékelte, hogy a két ország határán először lehetővé tették az ingázást, folyamatosan fenntartották a teherforgalmat, és immár a 48 órát meg nem haladó tartózkodás esetén a magyar és szlovák állampolgárok mindenfajta korlátozás nélkül tartózkodhatnak egymás országaiban.

Kedd reggeltől ismét közlekedik az esztergomi teherkomp és újranyitották a Nógrádszakál-Ráróspuszta határátkelőt, így két ország állampolgárai már 13 határátkelőn közlekedhetnek - mondta.

A tárcavezető szólt arról is, hogy Szlovákia Magyarország harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere, a két ország közötti forgalom meghaladja a 10,5 milliárd eurót, és a magyarországi tőkekihelyezéseknél Szlovákia a harmadik legvonzóbb célpont. A kétoldalú kapcsolatok jövőjéről Szijjártó Péter reményének adott hangot, hogy a következő évek az új összeköttetésekről és az újabb közös sikertörténetekről fognak szólni, amelyek "jót fognak hozni Szlovákiának és Magyarországnak, a felvidéki magyarságnak és a magyarországi szlovákságnak is".

Közölte: nyár végére elkészül a két Komáromot összekötő híd, 2022-ig hat újabb határátkelőt nyílik, köztük három új híd az Ipolyon, 2024-ig a két ország gázvezeték-rendszereit összekötő interkonnektor kapacitását mindkét irányba jelentős mértékben megnövelik. Szijjártó Péter bejelentette azt is, hogy december végéig összekötik a két ország magasfeszültségű villamoshálózatait, amit nagy előrelépésként értékelt a villamosenergia-ellátás biztonsága szempontjából.

Szijjártó Péter a magyar nemzet és a kormány szívügyének nevezte felvidéki magyarság sorsát, amelyről úgy fogalmazott: "szerencsére úgy tűnik, hogy ez a szlovák kormány esetében is így van". Méltatta, hogy a nemrég hivatalba lépő szlovák kormány a programját magyarul is megjelentette, illetve azt is, hogy megkezdődött a kisebbségek jogállásáról és a nemzetiségi oktatásról szóló szlovák törvények előkészítése. Szijjártó Péter szerint ez azt bizonyítja, hogy helyesen gondolták, hogy közös sikertörténeteket kell építeni.

Ivan Korčok egyetértett abban, hogy nagyon jók a kétoldalú kapcsolatok, amit az elmúlt években végzett munka eredményeként értékelt. Szavai szerint a 25 évvel ezelőtt aláírt szlovák-magyar alapszerződés "mindent tartalmaz ahhoz, hogy kapcsolatainkat fejleszteni tudjuk". Úgy vélte, hogy az energetikai fejlesztések a két országon túl egész Európa energetikai biztonságához hozzájárulnak.

A koronavírus-járványról azt mondta, hogy mindkét országban sikerült ellenőrzés alatt tartani a vírus terjedését, egymást is segítették a védekezésben, "de a polgárok ennek a súlyos, nehéz kéthónapos küzdelemnek végre az eredményeit akarják látni". Mindkét ország gondoskodik a nemzeti kisebbségeiről - jelentette ki a szlovák miniszter, példaként említve, hogy szlovák kulturális központ jön létre a budapesti szlovák evangélikus templomban.

Trianon századik évfordulója kapcsán Ivan Korčok arról beszélt, hogy a történelmi eseményt a két ország eltérően értékeli, majd úgy fogalmazott: "a mi felelősségünk, hogy a történelem ne válasszon el bennünket egymástól, még ha nem is mindig köt össze". "A történelmet mindenki értékelje úgy, ahogy fontosnak tartja, de továbbra is dolgozzunk a kapcsolatokon" - hangoztatta.

Szijjártó Péter újságírói kérdésre közölte: gesztusként értékelik, hogy a szlovák kormányfő a trianoni centenárium alkalmából Pozsonyban fogadást tart az ottani magyar közösség mintegy száz tagjának, egyúttal hivatalos Magyarországi látogatásra invitálta Igor Matovic miniszterelnököt.

Trianonról hangsúlyozta: az évforduló teljesen mást jelent magyaroknak és a szlovákoknak. A jövőbeli jó együttműködés azon múlik, hogy "kölcsönösen tiszteletben tudjuk tartani egymás érzelmeit" - emelte ki Szijjártó Péter.

Ivan Korčok empatikus hozzáállást sürgetve erről megjegyezte, hogy az évforduló nem nehezedhet rá a kétoldalú kapcsolatokra, Igor Matovic miniszterelnök pedig hamarosan Budapestre látogat.

Szijjártó Péter a többi között kérdezték még a tranzitzónák bezárásáról, amire a tárcavezető úgy válaszolt, az Európai Bíróság döntését végrehajtják, de nem értenek egyet azzal. Innentől kezdve nem a tranzitzónában, hanem a magyar külképviseleteken lehet benyújtani a menedékkérelmeket - fűzte hozzá a miniszter azt is hangsúlyozva, hogy Magyarországra a jövőben sem engednek be illegális bevándorlókat.

(MTI nyomán)