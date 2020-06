Anyaország :: 2020. június 6. 15:27 ::

A Mi Hazánk miatt akarta lemondani a megemlékezést Mirkóczki, de igencsak alászaladt

Lefújták Egerben az önkormányzat trianoni megemlékezését, miután Mirkóczki Ádám polgármester nem tudott megegyezni a rendező Mi Hazánk Mozgalommal. A volt jobbikos politikus-városvezető levele szerint a Mi Hazánk nem akart együttműködni vele. Pápai Ákos, a Mi Hazánk megyei elnöke viszont azt írta, ultimátumot kaptak Mirkóczkitól, akit korábban beengedtek a rendezvényükre, és aki ezután alig hagyta volna megszólalni őket. Miután nem engedtek neki, a polgármester lemondta a megemlékezést. A Mi Hazánk megyei elnöke hozzátette, az egész ügy szégyen Trianon 100. évfordulóján – írja a Hír TV.

Röviden és tömören ez történt a napokban, Eger városában, de érdemes azért jobban belemélyednünk, ugyanis rendelkezünk információkkal, pontosan hogyan zajlottak az események.

Dr. Pápai Ákos, a Mi Hazánk egri elnöke és önkormányzati képviselője elmondta nekünk, hogy immár 28 éve vesz részt helyi Trianon-megemlékezések szervezésében. Tulajdonképpen az egész város úgy tekint erre az eseményre, mint központi megemlékezés, az van leginkább köztudatban. Nem volt ez másképpen ebben az évben sem, szervezetileg pedig úgy festett, hogy az Egri Városvédő Egyesület és a Mi Hazánk megemlékezése lesz közösen, viszont kiemelték, nem kívánnak pártpolitikát beleszőni, mindenkit várnak szeretettel, ők maguk sem terveztek aktuálpolitikai tartalmú beszédeket tartani. Továbbá, miután beadták a területfoglalási kérelmet, kiemelték, amennyiben lesz másik megemlékezés is, úgy szívesen csinálnák közösen, ne legyenek megosztva az emberek, Trianon 100. évfordulóján úgy méltó, ha pártállástól függetlenül minden egri együtt emlékezik.

Jött is az információ, hogy terveznek városi megemlékezést is, és Pápai elmondta, az alpolgármester korrektül állt a dolgokhoz, Minczér Gáborral meg is egyeztek erről. Tehát nem zárkóztak el Pápaiék a közös megemlékezéstől, annál is inkább, mert mint mondta,

mert mi is az Egri Városvédő Egyesülettel közösen már a helyi tévében eleve egy mindenki számára nyitott megemlékezést hirdetünk meg, írásban megkeresve helyi civil szervezeteket és pártokat is. Legyen közös ügy Trianon a 100. évfordulón.

Sikerült azt is megbeszélniük, hogy ki milyen időtartamban szólalhat fel, egyfajta időkeretet állapítottak meg mindenkinek. Pápaiék úgy gondolták, saját időkeretüket megosztják egymás között, és két, ámde így rövidebb beszédet fognak tartani.

– Mirkóczki Ádám a megemlékezés napján 10:50-kor felhívott, hogy vagy csak egy ember beszélhet a megemlékezésen a Mi Hazánk Mozgalom részéről, vagy lefújja a rendezvényt. Kértem egy kis időt, hogy egyeztessünk, ne egyedül hozzak döntést. Indoka az volt, hogy nem jó az optikája, hogy sem a Fidesz, sem az MSZP, sem az LMP, sem a DK nem kíván beszédet mondani, mi meg a Mi Hazánktól ketten is – mondta Pápai.

Egy óra elteltével Pápai közölte Mirkóczkival, hogy ezt az ultimátumot nem tudják elfogadni. A nap további történései pedig úgy festettek, hogy még azok a civil szervezetek is Pápaiék rendezvényére mentek koszorúzni, amelyeket Mirkóczki hívott meg, ugyanis az önkormányzat mégiscsak tartott egy saját, külön megemlékezést. A számok azonban önmagukért beszélnek, náluk alig lézengett 40 ember, míg a Mi Hazánk által is szervezett eseményen mintegy 500-600 fő jelent meg, a szervezők szerint Egerben soha ekkora számban nem emlékeztek Trianonra. Mirkóczki tehát meg akarta fúrni a közös emlékezést, de csúnyán alászaladt.



Úgy hullott szét a közös megemlékezés, ahogy 2016-ban az egri emlékművön látható történelmi Magyarország (fotó: Heol)

Mi nem szeretnénk kisajátítani ezt a megemlékezést, ezért is szerettük volna, mindenki együtt emlékezik, de sajnos győzött a pártpolitika, amit ebben az esetben Mirkóczki Ádám képviselt, hiába mosakszik és mondja az ellenkezőjét az ATV-ben – foglalta össze Pápai.

A helyi televízió beszámolója:

Lantos János – Kuruc.info