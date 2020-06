A bíróság immár jogerősen bejegyezte az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalmat a magyarországi politikai pártok sorába – jelentette be vasárnapi Facebook-videójában Huszti Andrea, pártelnök.

– Így új, országgyűlési képviselettel rendelkező párt született, hiszen Székely Sándor, a párt egyik alapítója, országgyűlési képviselő. Az alapítók között van Kalmár Szilárd, a magyar baloldal egyik ikonikus alakja, és Szanyi Tibor, a „kapitány” – írták.

Most indul a tagfelvétel, július 18-án pedig megtartják úgynevezett alakuló kongresszusukat. A pártot tavaly december 13-án alapították, s idén március 6-án léptek a nyilvánosság elé.

„Az Igen Szolidaritás, amelyet többen ISZOMM-nak is becéznek, egy új, ám vérbeli baloldali párt, amelynek hosszabb távú küldetése a Magyarországot sújtó szociális és morális válság felszámolása. Missziónk két lábon jár. Egyik a szociális, a másik pedig az ökológiai pillér. Egyszerre vagyunk vörösek, illetve zöldek” – írták magukról.

Huszti Andrea a videóban elmondta, hogy a koronavírus-járvány idején már online építették magukat, céljuk az, hogy év végére mind a 106 országgyűlési választókörzetben részt tudjanak venni az előválasztáson.

Szanyi Tibor január 6-án jelentette be a Twitteren, hogy megszüntette tagságát a Magyar Szocialista Pártban. Később azt nyilatkozta, hogy más politikai tervei vannak. Mint mondta, „őrületes baloldali vákuum keletkezett Magyarországon, jelenleg nincs egyetlen valódi baloldali tömörülés sem, csak neoliberális pártok működnek, holott ebben a társadalomban ma is sokan, sok fiatal is kifejezetten baloldali érzelmekkel és meggyőződéssel bír, így joggal igényli ezek hiteles politikai képviseletét.”