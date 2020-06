A fővárosi Fidesz szerda délelőtt kirakott a Facebook-oldalára egy bejegyzést, melyben egy Láng Zsolttal készült interjút népszerűsít; a II. kerület októberben leváltott polgármestere arról panaszkodik a Hír TV-n, hogy Karácsony Gergely főpolgármester még mindig nem kezdte meg a nagyon rossz állapotban lévő Lánchíd felújítását.

De nem is maga az interjú az érdekes, hanem maga a bejegyzés, melyet a Fidesz egy olyan közismert képpel rakott ki (majd vett le pár óra múlva), amin Karácsonyt a Budapesten történt pusztítással 1946-os zsidó "nép"bírósági tárgyalása során szembesített Szálasi Ferenc helyére montírozták, és a főpolgármester ugyanúgy szemléli a német csapatok által felrobbantott Lánchidat, mint a nyilas nemzetvezető.

Karácsony Gergely szintén a Facebookon reagált a képre, bejegyzéséből pedig kiderül: ő nem egészen ugyanazért találja felháborítónak a montázst, amiért mi.

Azt írja, ezt a támadást "nem tudom, nem is akarom a szokásos vállrándítással letudni"; majd kifejti:

A budapesti Fidesz szerint lehet a háborús pusztítással, a nyilasterrorral viccelődni. Szerintem nem lehet. A budapesti Fidesz szerint belefér, ha emberek ezreinek meggyilkolását, emberek millióinak szenvedését szimbolizáló fotót használják a politikai ellenfeleket lejáratni akaró kommunikációban. Szerintem ez megengedhetetlen. Nem magam miatt, hanem ennek az országnak, ennek a városnak a múltja, jelene és a jövője miatt is. Ez nem politika, ez nem vita, ez aljas és ostoba, az a bizonyos szottyos gyűlölet, aminek nincs helye Budapesten, nincs helye az országban, nincs helye semmiféle politikai vitában. Én így gondolom. És legyen világos: ez a tiltakozás akkor is megszületett volna, felháborodásom akkor is jogos lenne, ha bárki mást, bármely politikai, közéleti szereplőt ért volna ilyen aljas inszinuáció.