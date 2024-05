Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. május 2. 21:26 ::

Madarat tolláról, Magyar Pétert fővárosi polgármesterjelöltjéről: migráció, buzerancia, Dávid-csillag, gender, van itt minden

Újabb két budapesti polgármesterjelöltjéről adott hírt a Tisza Párt, a korábban bejelentett Balogh Balázs után a VII. kerületben a Színes Erzsébetváros elnökét, Lajos Bélát, míg a XI. kerületben Orbán István Árpádot indítják Magyar Péterék, írja a Telex.

Lajos Béla egy civil szervezet, a Színes Erzsébetváros Egyesület elnökeként még 2023 decemberében közölte, hogy önálló polgármesterjelöltet indítanak a 2024-es önkormányzati választáson, emellett mind a tíz helyi választókerületben saját jelöltjük lesz.

Lajos Béla akkor azt mondta, hogy a kerület jelenlegi vezetésének örülnie kellene, hogy a civileknek van saját „arcélük”. A Niedermüller Péter-féle kerületvezetéssel az egyesületnek vegyes a kapcsolata: próbáltak konstruktívnak lenni, de szerintük vannak ügyek, amikben a kerület „nem tudta felvenni a tempót”. Ezek miatt voltak súrlódásaik is az elmúlt években, több akciójuk gerillaként valósult meg. Abban bíznak, hogy a jövőben komolyan fogják őket venni, mert jelenleg nem ezt tapasztalják. Az országosan szervezett pártoktól függetlenül indulnak, és nem is terveznek együttműködni semelyik politikai párttal – jelentette ki akkor kérdésünkre Lajos Béla, ez azóta ezek szerint megváltozott.

Magyar Péter országjárása szerdai állomásán, Sümegen beszélt arról, hogy nemcsak az EP-választáson, de az önkormányzati választáson is el akarnak indulni, és fővárosi listát is fognak állítani. Azt mondta, már nincs elég idejük ahhoz, hogy saját főpolgármester-jelöltet indítsanak, listájuk viszont lesz, amihez legalább három fővárosi polgármesterjelöltre van szükségük, ezek szerint ez a feltétel most teljesült.

De ki ez a Lajos Béla, akiről Magyar Péter úgy gondolja, polgármesterjelöltjeként megjeleníti az ő és új pártja értékrendjét?



Ne ítéljünk elsőre a kinézetéről...



Inkább megnéztük, mit tudhatunk meg róla a Facebook-oldala alapján

Migrációpártiság: pipa

Buzerancia: pipa

Gender: pipa



Az aradi születésű Lajos Béla románul hergelt a férfi és nő házasságán alapuló család fogalmának alkotmányba iktatásáról rendezett ottani népszavazás ellen

A zsidó érdekek feltétlen kiszolgálása az antiszemitizmus-ellenesség álcája alatt: pipa

Ezt az alakot szeretné polgármesternek Magyar:

És a végére lazításul néhány kép a "családi albumból":

