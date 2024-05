Anyaország, Cigánybűnözés :: 2024. május 3. 13:20 ::

Cigány rabszolgatartók verték halálra azt a nőt, akinek holttestét Aszódon találták meg

Rabszolgaként dolgoztatták, és halálra verték azt a nőt, akinek a holttestét április 28-án találták meg járókelők Aszódon, az ügyben négy ember ellen indult eljárás - jelentette be a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság életvédelmi alosztályának vezetője pénteken sajtótájékoztatón Budapesten.

Pusztay Roland rendőr százados a nyomozás eredményéről beszámolva elmondta, hogy a piliscsévi nőt a fogvatartói a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Pátroháról akarták visszaszállítani Piliscsévre, ám a nő útközben belehalt a sérüléseibe, ezért Aszódon egyszerűen kitették a kocsiból a holttestet.

A rendőrség egy 57 éves férfit és 54 éves feleségét kényszermunkával megvalósított emberkereskedelemmel és halált okozó testi sértéssel gyanúsít - közölte az alosztályvezető.

A százados elmondása szerint április 28-án este érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy női holttestet találtak járókelők Aszódon, egy társasház mellett. A nyomozás során megállapították, hogy a holttest egy 34 éves piliscsévi lakosé. Azt is megállapították, hogy a nő nem a helyszínen hunyt el, hanem valaki odavitte, valószínűleg egy autóból tették ki. A boncolás során az is kiderült, hogy a nőt súlyosan bántalmazták, a veséjén és a koponyáján sérülések találhatóak, és több hámsérülése is volt.

A nyomok a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Pátrohára vezettek, ahol május 1-jén négy "embert" állítottak elő.

Megállapították, hogy a nőt 2023 nyarán vitték el Pátrohára, ahol a férfi és családja rabszolgaként dolgoztatta, ennek során pedig több alkalommal súlyosan bántalmazták.

A nő április 28-án, az újabb bántalmazások miatt rosszul lett, ezért döntöttek úgy fogvatartói, hogy visszaviszik Piliscsévre, ám útközben meghalt.

Az eljárás során a férfit és feleségét, aki nem tettek vallomást, őrizetbe vették. Fiúkat és annak párját halált okozó segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsították meg. Mindketten beismerő vallomást tettek, szabadlábon védekeznek - közölte a rendőr százados.

(MTI nyomán)