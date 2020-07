Anyaország :: 2020. július 3. 13:47 ::

Sorozatos rendőrségi bírságok a Mi Hazánk vezetőinek, Facebook-bejegyzésekért is

Rendőrségi bírságok sorozatát kapják a Mi Hazánk Mozgalom vezetői, immár Facebook-bejegyzésekért is. Kormányzati beavatkozással is korlátozzák tehát a Mi Hazánk véleménynyilvánítását, miközben a Facebook minket érintő cenzúrája is példátlan: senki sem írhatja le Toroczkai László pártelnökünk nevét, a képének közzétételéért is tiltás jár, ahogy a legolvasottabb jobboldali hírportál, a Kuruc.info, a HVIM és több más szövetségesünk esetén is, sőt a cigánybűnözésről, halálbüntetésről, szegregációról, homoszexuális propaganda tiltásáról, fehérellenes rasszizmusról sem lehet véleményt nyilvánítani a Facebookon – jelentette ki sajtótájékoztatóján Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke.

A rendőrség megbírságolta Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk elnökét 150 ezer, Dúró Dóra elnökhelyettest 200 ezer, Novák Előd alelnököt 200 ezer, Árgyelán János pártigazgatót 150 ezer, dr. Apáti István országgyűlési képviselőt 130 ezer forintra, és a mozgalom számos tagja kapott még bírságot, sőt a jogvédőként fellépő dr. Gaudi-Nagy Tamásra is kiszabtak egy 100 ezres büntetést a Deák téri lincselés áldozatai emlékére meghirdetett kegyeleti megemlékezésen való részvétele miatt, illetve Dúró Dórát és Novák Elődöt azért is megbüntettek, mert a Facebook-oldalukon mertek buzdítani az Országos Roma Önkormányzat székháza előtti rendezvényre. Szimpatizánsaik bírságainak kifizetésére a Mi Hazánk Mozgalom gyűjtést indított.

A rendőrség mindenkinél hivatkozik a veszélyhelyzetre meghatározott magatartási szabályok megszegése szabálysértés elkövetésére, holott maszkban és a szükséges távolság betartásával gyülekeztek a részvevők, ellentétben a rendőrökkel, akik ráadásul a Dohány utca egy részének lezárásával végül összezsúfolták a tömeget. A rendőrök a megemlékezésre érkezőket hazaküldték, sokakat igazoltattak, többektől elvették a zászlókat, transzparenseket, összesen 34 embert jelentettek fel.

Eljárást indítottak a párt két országgyűlési képviselője ellen is, akik természetesen mindketten lemondtak mentelmi jogukról, hiszen a Mi Hazánk az egyetlen párt, amely eltörölné a képviselők mentelmi jogát, hadat üzenve a politikusbűnözésnek is.