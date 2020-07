Anyaország :: 2020. július 10. 16:00 ::

Letérdelt a kormányzat a buzilobbi előtt: felvonulásuk helyett a Mi Hazánk Mozgalom ellentüntetését tiltották be

Letérdelt a kormányzat a homoszexuális lobbi előtt: deviáns, garázda felvonulásuk helyett a Mi Hazánk Mozgalom ellentüntetését tiltották be, mégis demonstrálni fogunk, nem fújunk visszavonulót, ki is merne a homoszexuálisoknak hátat fordítani? - tette fel a költői kérdést mai sajtótájékoztatóján Novák Előd fővárosi önkormányzati képviselő, a Mi Hazánk alelnöke.

A politikus emlékeztetett: a rendőrség a Mi Hazánk Mozgalom számos rendezvényét betiltotta már a törökszentmiklósi felvonulásunktól kezdve az Országos Roma Önkormányzat székháza előtti megemlékezésünkön át a deviánsok kérkedése elleni tüntetésünkig. A kormányzat láthatóan minket üldöz, sorozatosan kapjuk a százezres vagy nagyobb bírságokat, immár Facebook-bejegyzésekért is.

Hozzátette: a Mi Hazánk az egyetlen párt, mely a homoszexuális propagandafelvonulás betiltását követeli, hiszen mi a mára mindenféle szexuális devianciát népszerűsítő felvonulások ügyében se Gyurcsányék támogató, se Orbánék tűrő politikáját nem fogadjuk el: a tiltást szorgalmazzuk. A jelek szerint egyelőre hiába, mert csak az ellentüntetésünket tiltották be , pedig az nem is a vonulás útvonalán, hanem egy szomszédos utcában lett volna. A kettős mércét, illetve a kormányzatnak a homoszexuális lobbi előtti letérdelését mutatja, hogy a Horthy-emlékfelvonulásainkon az ellentüntetőket ugyanarra a közterületre is beengedték a Szent Gellért és a Fővám téren, míg a magunkfajták egy szomszédos utcában sem demonstrálhatnak a devianciák népszerűsítése ellen.



"Antifasiszta" ellentüntetők a Fővám téren a Mi Hazánk ott elvonuló Horthy-megemlékezésére készülve (fényképek: Dobrocsi Lénárd)

Novák Előd elmondta: az idén már a Szent Koronát is szivárványos logóval meggyalázó deviánsok ellen a Btk. 334. §-a szerinti nemzeti jelkép megsértése és garázdaság miatt tett feljelentését rekordidő alatt utasították el, pedig a garázdaság definícióját is kimeríti a homoszexuális propagandafelvonulás idei logója, ahogy az évről évre ismétlődő eseményen is számos olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsítanak, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen.



Gyurcsányék támogatják, Orbánék tűrik

Különösen gyalázatosnak tartjuk, hogy a Tarlós István vezette fővárosi önkormányzat tulajdonában álló mozikban éveken keresztül helyet biztosítottak az LMBTQSTB-fesztiváloknak, sorozatos tiltakozásom után végre az utóbbi években már nem, ez a siker ad erőt a felvonulás betiltásáért folytatott küzdelmünkben is a kormányzattal szemben, ugyanakkor Karácsony Gergely főpolgármestersége aggodalomra ad okot a devianciák népszerűsítése terén is - jelezte a Mi Hazánk alelnöke.

Pedig dr. Falus András akadémikus, genetikus is egyértelművé tette, hogy a homoszexualitás terén „a genetikai háttér megléte fokozott hajlamot és nem végzetet jelent.” A homoszexuálisok szaporodásának módja egyértelműen a propaganda, melynek véget vetne a Mi Hazánk, hogy legalább a divat- és érdekhomoszexuálisok számát csökkentsük.

A homoszexualizmus agresszív mozgalma által hirdetett beteg büszkeséggel szemben méltósággal kellene viseljék sorsukat, nem kéne kérkedjenek devianciájukkal, normálisnak hazudva azt, ami nem az, és nem kéne gyerekek örökbefogadását követelniük sem így, hogy közben nem is akarnak normális párkapcsolatban élni. A jogaik most is egyenlőek, de többletjogokat nem támogat a Mi Hazánk Mozgalom, ellenezzük a természetellenes, beteges devianciák törvényesítését a homoszexuális "párok" házasságkötésétől kezdve a pedofíliáig mindet - zárta sajtótájékoztatóját Novák Előd.

