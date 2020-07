Anyaország :: 2020. július 28. 09:36 ::

Négyszer annyiba került eddig a Mészáros Erőmű átvétele, mint amennyiről eddig szó volt

Nem a korábban ismertetett 17,44 milliárd, hanem összesen akár több mint 75 milliárd forint közpénzt is igényelhetett, hogy az állami MVM Magyar Villamos Művek kivásárolta a Mátrai Erőművet Mészáros Lőrinc cégcsoportjától. A Népszava és a 444.hu írt erről azután, hogy az MSZP-t vezető Tóth Bertalan hivatalos adatigénylésére megkapta a válaszokat.

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter – hosszas ködösítés után – március végén ismertette, hogy a december 23-án bejelentett adásvétel lezártával az MVM 17,44 milliárd forintot fizet Mészáros Lőrinc két érdekeltségének – az Opusnak és a Status Energy Magántőkealapnak – a Mátrai Erőmű 72,66 százalékát birtokló Status Power Invest Kft.-ért.

Azonban ennél többet kellett költeni. Szükségét látta ugyanis a vállalat vezetése, hogy megadjon még 4,9 milliárd forint tagi hitelt, amit Mészáros Lőrinc magántőkealapjának kellett kifizetni; továbbá kellett még 26,4 milliárd forint tőkeemelés; és még egyszer 26,4 milliárd forint áthidaló hitelkeret is, hogy az erőmű működőképes maradjon.

Az áthidaló hiteleket és a tőkeemelést az MVM az üzlet lezárulta utáni időszakra kérte a kormánytól, vagyis ezek nem részei a vételárnak, de az MVM vezetése szorosan összekapcsolta a pénz igénylését az adásvétellel, mondván másképpen nem lehet működtetni a céget.

Az MSZP elnökének megküldött több száz oldalnyi dokumentum a számos kitakarás és hiányosság ellenére további furcsaságokra is rávilágít. Míg Orbán Viktor január eleji – évi egyszeri érdemi – sajtótájékoztatóján azzal indokolta az állami vásárlást, hogy Mészáros Lőrincék az ország második legnagyobb áramtermelőjének bezárásával fenyegettek, a most megküldött iratok szerint az MVM jelentkezett be a portékáért.