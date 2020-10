Anyaország :: 2020. október 4. 21:17 ::

Az aberráltaknak csend a neve: nem lett mindenkié "Meseország"

Reklám





A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tucatnyi tagja, a Budaházy család, Gaudi-Nagy Tamás, Téglássy Imre, a Mi Hazánk Ifjai és mintegy 30 tüntető hazafi megjelent az Átrium Színház előtt, ahol a Meseország mindenkié című botránykönyv matinéfelolvasását szerették volna megtartani a liberálisok. Az akció teljes sikerrel zárult, a normalitás pártiak ma hatalmas győzelmet arattak a deviánsok felett - fogalmaz a Szent Korona Rádió. Alább a folytatás.

A mesekönyvnek álcázott LMBTQP- és liberális propagandakiadványból szerettek volna provokatív módon nyilvános felolvasást tartani a budapesti Átriumban, azonban a Magyar Ellenállás sikereket ért el már pusztán tüntetés bejelentésével. A napokban történt fellépések hatására először Őrsi Gergely (II. kerületi szocialista polgármester) lépett vissza a rendezvény támogatásától, majd a szervezők bejelentették, hogy a gyermekek lelkének megmérgezése a liberális világképpel az online szférába szorul, ugyanakkor felnőttek korlátozott számban megjelenhetnek.



Képek: SZKR

A tiltakozást a Mi Hazánk Ifjainak sajtótájékoztatója nyitotta meg. Utána Budaházy György a jelenlévő hírcsatornák kamerái előtt felhívta a figyelmet, hogy az LMBTQP-propagandát tartalmazó mesekönyv nem az első ilyen kiadvány, mert két évvel ezelőtt, 2018-ban ő már tiltakozott (akkor még egyedül) egy szintén a Labrisz által rendezett eseményen, ahol az iskolákba való LMBTQP-érzékenyítést segítő – a Soros György által működtetett Nyílt Társadalom Alapítvány által finanszírozott -, kiadványt gründoltak, mely kiadványból fel is mutatott egy példányt. Budaházy Edda megköszönte mindenki kiállását, majd megpróbált Gaudi-Nagy Tamás jogvédővel bejutni az Átriumba, de gyakorlatilag mindennemű értelmes és jogos indoklás nélkül kizárták őket. Téglássy Imre hétgyermekes családapáként kifejtette, hogy nem szeretné, hogy elrabolják a gyermekeket érzékenyítéssel és egyéb devianciák népszerűsítésével. Ő hozott egy harangot is, ami szintén bevetésre került a hangorkánban. Mint látható, széles nemzeti összefogás valósult meg a Magyar Ellenállás szereplői által.

A szomszédos épület elé bejelentett tüntetésen résztvevők skandálásai és a bevetett hangkeltő eszközök ellehetetlenítették az online közvetítést is. Az alábbi videókon hallható, a hazafiak hangorkánja, mely majdhogynem elnyomta a felolvasó hangját is. A Vármegyések találékonyságuknak köszönhetően megtalálták azt a hangfrekvenciát, mely a legjobban zavarta a közvetítést és az emberi idegeket: megafon és hangfal összegerjesztésével, a harang folyamatos kongatásával sikerült elérni, hogy az élőadás élvezhetetlen legyen. Külön sikerként könyvelhető el az is, hogy a tiltakozás hatására a szervezők felszólították a gyermekes nézőket, hogy küldjék el a fiatalokat a képernyő elől, mivel a homoszexuálisok véleménye szerint a gyermekek fejlődését a “ria-ria-Hungária”, a “tiltsák be!” és a “normalitást!” rigmusok veszélyeztetik leginkább.

A teljes “felolvasás” itt nézhető meg. 30. perctől hallható sípolás a vármegyés “csodafegyvernek” a hangja.

Az átriumos szervezők több alkalommal is felháborodva fordultak a rendőrség felé, hogy oszlassák fel a szabályosság keretein belül mozgó, hazafias tüntetőket, ugyanis szerintük: nem teljesítették korábbi ígéretüket, hogy leállítják a rendbontókat.

A szervezők panaszáradata a Facebookon





Megjelent néhány deviáns ellen-ellentüntető, ugyanakkor bohócszámnak elmenő vonaglásukon túl nem sokat tehettek. A gyermekmegrontók igényeivel szemben, a rendőrség a liberálisok ellen intézkedett, ugyanis ők nem jelentettek be (ellen)tüntetést, így az ő transzparensekkel való megjelenésük volt a jogellenes.

A HírTV összeállítása:

A marxista média is jelen volt:

Frissítés: Gaudi: megálljt parancsoltunk a gyerekeket célzó LMBTQI+-propagandának

Ma, október 4-én délelőtt a budai Átrium Színház előtt hazafias, normalitáspárti tüntetők határozott, lendületes és törvényes tüntetésen fejezték ki tiltakozásukat a "Meseország mindenkié" című mesekönyv felolvasó matinénak álcázott szivárványos propagandával szemben. A felforgató rendezvény lényegében meg is hiúsult: az Alaptörvényt és a normalitást védő fellépés sikerre vezetett.

Nemzeti jogvédőként a helyszínen segítettem a tüntetés törvényes keretek közötti eredményes megvalósítását. Emellett rövid beszédben felhívtam a figyelmet többek között arra, hogy az Európai Unióban a hagyományos európai nemzeteket és értékeket kívülről a bevándoroltatással, belülről a jogállamiság bunkójával kikényszeríteni kívánt multikulti és LMBTQI+-propagandával akarják szétverni szövetségben álcivil liberális szervezetek hálózatával. A 2022-es választás tétje az is, hogy sikerül-e a normalitást, nemzeti-keresztény értékeinket megvédeni. Kételyünk ne legyen: a balliberálisok esetleges, nagyon nem kívánatos győzelme esetén teret nyitnának az azonos neműek házasságának, számukra a gyermekek örökbe fogadásának és az iskolai szivárvány-propagandának, hazánk szuverenitását rövid idő alatt felszámolnák.

A tüntetés rendőri biztosítása korrekt és törvényes volt. A szexuális devianciáknak elfogadást és toleranciát követelő szervezők nem engedtek be - immár szokásosnak nevezhető módon - egyetlen normalitáspárti érdeklődőt (sem Budaházy Eddát, sem engem, hiába próbáltunk békésen bejutni) a "kiválasztottaknak" szánt és online is közvetített rendezvényre. Ugyanakkor hisztérikusan követelték a rendőrségtől a hazafias tiltakozók elhallgattatását, természetesen eredménytelenül, mivel a gyülekezési jog alapján egy bejelentett tüntetés résztvevői korlátozás mentesen fejezhetik ki véleményüket.

A liberális szervezők oldalán a tavalyi beszámoló szerint 500 millió forintos, javarészt globalista támogatásból működő Magyar Helsinki Bizottság jogvédője is felbukkant, aki tavaly a meleg menekültekről tartott érzékenyítő előadást a Pride keretében.

A nemzeti jogvédő teljes írása közösségi oldalán olvasható.