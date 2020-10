Anyaország, Videók :: 2020. október 8. 11:22 ::

Így akadályozta meg a nemzeti ellenállás a buzi királyfis mesefelolvasást

Reklám





Az LMBTQP nem nyugszik: már a magyar óvodásokat és a mesekultúránkat támadja - írja Budaházy György, alább a folytatás.

“Meseország mindenkié” címen egy mesekönyvet adott ki a – gyerekek fejének LMBTQP propagandával való tömését küldetésének tekintő Rédai Dorottya által vezetett – Labrisz leszbikus egyesület, melyben tradicionális meséket írtak át a saját beteg fantáziájuk szerint. Megtoldották ezt még “foglalkozástervekkel” is, hogy miként kell az óvodások és kisiskolások között terjeszteni a mérget.

A felháborodás szerencsére óriási lett! A könyv terjesztése ellen aláírásgyűjtő kampányt indított a CitizenGo keresztény konzervatív lobbiszervezet, mely néhány nap alatt eljutott a nyolcvanezer aláíróig.

Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese pedig egy sajtótájékoztató keretében hívta fel a közvélemény figyelmét az LMBTQP újabb botrányos pofátlanságára, és nagyon helyesen ledarálta gyermekmegrontás eme szennyirodalmát, illetve a párt egy tüntetést is bejelentett október 3-ra a Labrisz Egyesület irodája elé. Sőt, maga Orbán Viktor miniszterelnök is ne tovább!-ot hirdetett a homokos gátlástalanság ellen.

De a balliberális degenerált felforgatóknak ez sem volt elég és régi jó szokásuk szerint amúgy “előre menekülve”, szerveztek a “mesekönyvből” egy nyilvános felolvasást október 4-re a II. kerület Margit krt. 55. alatt található Átrium nevű liberális “kultúrközpontba” (régi Május 1. mozi).

Ez volt az a pont, ahol az LMBTQP éves ünnepe, a Pride rendezvényeit évek óta látogató és az erkölcsi felforgatás ellen tiltakozó cselekvő hazafias ellenállás is mozdult és Budaházy Edda, valamint a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tiltakozó demonstrációt hirdetett az Átrium nevű intézmény elé a felolvasás idejére.

A demonstráció hírére a gátlástalan aberrált nyomulók meghátráltak, Őrsi Gergely II. kerülti MSZP-s polgármester visszamondta a felolvasásban tervezett szereplését (egyébként is botrány, hogy egyáltalán vállalta). Majd a szervezők az élő felolvasásból is visszakozva “online meseolvasást” hirdettek csak meg. Mivel ez a gyermekmegrontási szándék lényegén mit sem változtat, a tüntetést így is megtartottuk, és végül sikerült még az online gyerekagymosást is megakadályoznunk.

Vérlázító a Soros György által pénzelt nagypofájú Helsinki Bizottság önkényes jogértelmezése, miszerint a tüntetésünket a rendőrségnek be kellett volna tiltani, illetve fel kellett volna oszlatni. Valójában a demonstráció minden szempontból jogszerű volt, ahogy azt a rendőrség is megállapította. Pont hogy a labriszos rendezvény néhány szimpatizánsa által be nem jelentett helyszíni ellentüntetés volt jogsértő, ami ellen a rendőrség ott helyben fel is lépett.

Konklúzió: hatásos volt a szennyiromány elleni széleskörű fellépés, ez most talán felnyitotta végre sok olyan ember szemét is, akik eddig nem igazán vették komolyan az LMBTQP lobbi militáns nyomulásának veszélyeit. Talán most a kormányzó politikai erők is lépni fognak jogilag, hogy megálljt lehessen parancsolni végre a fiatal magyar nemzedéket buzeránssá nevelni akarók törekvéseinek.

Itt kell megjegyezni, hogy én már 2 évvel ez előtt tiltakoztam a Labrisz egyik rendezvényén és kongattam a vészharangot, amikor iskolások “érzékenyítésére” készítettek kiadványt, de a jobboldali politikai vezetés ingerküszöbét akkor nem (és egész eddig a könyvig se) érte el a téma.

Rendkívül aljas és félrevezető az a ballibsi propaganda, ami arról szól, hogy a “Meseország mindenkié” című mesekönyvben nem kifejezetten LMBTQ tematikájú mesék vannak csak, hanem a különböző hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (fogyatékkal élők, cigányok stb.) is megjelennek az átírt mesékben. Igazi sunyi pofátlanság, hogy ezen legitim csoportok mögé bújva, őket felhasználva próbálják a lelki kútmérgezésüket terjeszteni, ami miatt várjuk is ezen társadalmi csoportokat képviselő szervezetek tiltakozását (eddig hiába). Ráadásul a hagyományos mesékben eleve hemzsegnek a “hátrányos helyzetű” főszereplők, árva gyerekek, vak koldusok, legkisebb szegénylegények stb., vagyis emiatt teljesen felesleges lett volna új mesekönyvet kiadni.

Végül, álságos és hiteltelen a libsi megmondóemberek kéztördelő háborgása a könyvdarálás vagy a HVIM boltmegjelölési akciója miatt. Miközben egy, attól még, hogy valaminek könyv formája van, nem szükségképpen képvisel eleve értéket, kettő, soha fel nem emelték a szavukat a világméretű liberális véleménydiktatúrát építgető nemzetközi internetes óriáscégek napi szintű önkényes és törvénytelen eljárási gyakorlatai miatt, mikor minden indok nélkül törlik (darálják le úgymond) a jobboldali emberek és szervezetek Facebook oldalait, videó csatornáit stb. Ráadásul 2006-ban is nagyrészt kussoltak, mikor a liberális terrorhatalom az utcán ütötte-verte, lövette az embereket.