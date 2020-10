Anyaország :: 2020. október 12. 18:05 ::

Egy "kárpi" most nem jött be a Klubrádiónak, de cserébe a Médiatanács frekvenciával kedveskedik nekik

A médiatanács a napokban kapta kézhez azt a bírósági ítéletet, amely szerint szeptember 24-én jogerősen is megnyerte a Klubrádióval szemben a pert, amelyet a rádió még 2015-ben indított közel 1,4 milliárd forint kártérítésért - közölte a testület hétfőn az MTI-vel.



Régen minden jobb volt, de azért most sem panaszkodhatnak... (fotó: Honéczy Barnabás / MTI)

Hangsúlyozták, a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen helybenhagyta a Fővárosi Törvényszék - megismételt eljárásban - hozott döntését, amely a Klubrádió keresetét első fokon teljes egészében elutasította.

Az ügyben eljáró bíróságok most jogerősen is egyhangúan rögzítették, hogy a Klubrádió kártérítési igénye alaptalan, ugyanis különös szakértelem nélkül is megállapítható, hogy a keresetben megjelölt számítási módszertan alapjaiban hibás és irreális, továbbá a Klubrádió azt sem tudta bizonyítani, hogy a bevételeinek csökkenése bármilyen összefüggésben állt volna a médiatanáccsal kialakult jogvitával - fejtették ki.

A médiatanács megjegyezte, a jogerős ítélet külön is kiemeli, hogy bár a bíróságot nem terhelte kitanítási kötelezettség, azonban a Fővárosi Törvényszék számos alkalommal felhívta a Klubrádió figyelmét arra, hogy a keresetében megjelölt számítási metodika már a kiinduló pontjában is hibás, a Klubrádió azonban még a bírósági figyelmeztetés után sem pótolta az alapvető hiányosságokat.

A Klubrádió a keresetét egyfelől arra alapozta, hogy a médiatanács késedelmesen kötötte meg vele az ingyenes frekvenciára (92,9 MHz) vonatkozó szerződést, így ezen idő alatt médiaszolgáltatási díjat kellett fizetnie egy másik kereskedelmi jellegű frekvencián (95,3 MHz), továbbá állítása szerint a médiaszolgáltatási jogosultsággal összefüggésben kialakult jogvita miatt 1,2 milliárd forinttal csökkent az árbevétele - közölte a testület, hozzátéve, a Klubrádió a kártérítési igényét továbbá arra alapozta, hogy az üggyel kapcsolatos sajtónyilatkozatok sértették a "jó hírnevét".

A médiatanács felelevenítette azt is, az ügyben először 2016-ban született részítélet, amelyben a bíróság 103 millió forint médiaszolgáltatási díj visszafizetésére kötelezte a médiatanácsot, továbbá nem vagyoni kárként 1,7 millió forintot ítélt meg a Klubrádió javára. Ezen összegeket az NMHH természetesen határidőn belül megfizette a Klubrádió részére, így a Klubrádió 2011 és 2021 között - a magyar rádiós piacon egyedüliként - médiaszolgáltatási díj megfizetése nélkül használhatta a rádiós frekvenciát.

A testület tájékoztatása alapján az 1,2 milliárd forint elmaradt vagyoni előny tekintetében a médiatanács pernyertes lett, de a másodfokú bíróság új eljárásra kötelezte az elsőfokú bíróságot, és további bizonyítást rendelt el. Ennek a megismételt eljárásnak az eredményét hagyta helyben a Fővárosi Ítélőtábla szeptember 24-ei ítéletével, amelyben a Klubrádió keresetének teljes elutasítása mellett a médiatanács javára összesen közel harmincmillió forint perköltség megfizetésére is kötelezte a rádiót - tették hozzá.

Médiatanács: a Klubrádió jó eséllyel pályázhat a 92,9 MHz-re

A Klubrádió jó eséllyel pályázhat a Budapest 92,9 MHz frekvenciapályázatán - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa hétfőn az MTI-vel.

A testület közleményében kifejtette: a tanács elfogadta és honlapján véleményezésre közzétette a Budapest 92,9 MHz körzeti rádiós frekvencia pályázati felhívásának tervezetét közösségi jellegű használatra. A jövő februárban lejáró jogosultságon jelenleg a Klubrádió hallgatható, a felhívástervezet értékelési kategóriái között pedig egyebek mellett szerepel a médiaszolgáltatási tapasztalat, de a Klubrádió pluszpontot kaphat azért is, mert eddig is a 92,9 MHz frekvencián sugározta műsorát - hangsúlyozta a médiatanács.

Kiemelték, a pályázati eljárások előkészítéséért felkérték az NMHH-t a Budapest 95,3 MHz és a Budapest 89,5 MHz frekvenciák tervének kidolgozására, az előbbin korábban a Klubrádió szólt, utóbbin a Music FM működött. A testület közölte továbbá, hogy egy győri és egy tihanyi frekvencia is pályázhatóvá vált. A Tihany 97,6 MHz helyi és a Győr 96,4 MHz körzeti frekvenciák pályázati felhívásaira november 10-éig és 18-áig lehet benyújtani az ajánlatokat. A marcali TaVi TV szolgáltatója pénzbírság nélküli figyelmeztetést kapott, amiért a közönség nem reklámformában találkozott a hirdetési tartalommal - közölték.

