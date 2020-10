Anyaország :: 2020. október 22. 18:30 ::

Tisza István-szobrot avattak Cégénydányádon

A nemzeti hűség államférfijának nevezte gróf Tisza Istvánt az Országgyűlés elnöke csütörtökön Cégénydányádon, ahol felavatták az egykori miniszterelnök szobrát.



Fotó: MTI/Balázs Attila

Kövér László azt mondta, "Tisza István kortársai közül mindenkinél mélyebben átérezte azon évszázados magyar létparancsot, hogy az állam és a nemzet Mohács után egymástól szétvált határait minden áron helyre kell állítani, és Magyarországot egyben kell tartani".

Tisza miniszterelnökként és házelnökként olyan korban vállalta a legnagyobb felelősséget, amikor "Európában az istentagadó és nemzetromboló internacionalizmus szelleme végleg kiszabadult" a palackból, amikor a korszak leghatékonyabb közvélemény-formáló eszköze, a nyomtatott sajtó "a rombolás politikai ágensei és haszonélvezői kezébe került" - hangoztatta.

Kövér László szavai szerint "a modernnek mondható magyar politikatörténet első tudatos és módszeres karaktergyilkosságának Tisza István lett az áldozata", aki ellen elképesztő rágalomhadjáratot folytattak a korabeli magyarországi és európai sajtóban. "Mielőtt fizikailag megölték volna, ellenségei megpróbálták a korabeli médiában erkölcsi értelemben meglincselni, majd halálában is meggyalázni" - tette hozzá. Megjegyezte: "nekünk nemcsak a korábban ledöntött szobrait kell helyreállítanunk, nemcsak új szobrokkal kell éltetnünk az emlékezetét, hanem (...) meg is kell védenünk Tisza István ma is érvényes igazságait."

A szoboravatáson gróf Tisza István elévülhetetlen történelmi szerepét méltatta Tilki Attila, a térség fideszes országgyűlés képviselője és Kelemen Róbert (Fidesz-KDNP) polgármester, majd az alkotó, Blaskó János Munkácsy-díjas szobrászművész jelenlétében, a polgármesteri hivatal udvarán leleplezték Tisza István mellszobrát.

(MTI)