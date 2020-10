Anyaország, Koronavírus :: 2020. október 27. 14:23 ::

Országos tisztifőorvos: rendkívül intenzíven terjed a járvány

Rendkívül intenzíven terjed a járvány, megfékezésére csak akkor van esély, ha mindenki felelősen jár el - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján kedden.

Müller Cecília közölte: a fiatalabb korosztályról átterjedt a járvány a középkorúakra és az idősebbekre. A fertőzöttek ötöde 40-49 éves, 15 százalékuk 65 évnél idősebb. Vigyázzunk az idősekre és a krónikus betegekre! - kérte a tisztifőorvos, hozzátéve, hogy a kontaktusok számát csökkenteni kell, akinek pedig tünetei vannak, az egyáltalán ne menjen közösségbe. Megjegyezte: aki mégis rész akar venni valamilyen közösségi rendezvényen, az tartsa be az újonnan élete lépett szabályokat is.

Hétfőn 63 elhunytat és 2079 új fertőzöttet regisztráltak - mondta a tisztifőorvos. Hangsúlyozta: a járvány megfékezésének leghatékonyabb eszköze a maszkviselés, a távolságtartás és a fertőtlenítés. Arra figyelmeztetett, hogy csak együtt fékezhető meg a járvány, "közös a felelősségünk".

Müller Cecília szólt arról is: az egészségügyi ellátórendszer felkészült, akinek erre szüksége van, meg fogja kapni a gyógyulásához elengedhetetlen magas szintű ellátást.

Megismételte: az őszi szünet idején zajlik az iskolák fertőtlenítése, ahol korábban volt koronavírusfertőzött gyermek vagy tanár, ott a honvédség segítségével.

Az országos tisztifőorvos ismertette: míg a 34. héten a 20-29 éves korosztályból került ki a fertőzöttek 39 százaléka, a 43. hétre 12 százalékra csökkent az arányuk. Az arányok tehát eltolódtak, míg a második hullám kezdetén a fiatalabb korosztály, mostanra a középkorúak, illetve az idősebbek a leginkább érintettek. Azt is mondta: a 43. héten már az összes fertőzött 20 és fél százaléka, vagyis minden ötödik fertőzött a 40-49 év közötti korosztályból került ki, a fertőzöttek közel 15 százaléka 65 feletti, közel 5 százalékuk pedig 15 éven aluli.

Müller Cecília szólt arról: a pozitív esetek körülbelül 20 százalékát a főváros területén azonosították, magas továbbá a pozitivitási arány Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is. A legkevesebb fertőzöttet a 43. héten is Tolna megyében diagnosztizálták. Hozzátette: Jász-Nagykun-Szolnok, Veszprém és Zala megyében megugrott, egy hét alatt több mint kétszeresére nőtt a fertőzöttek száma. Megjegyezte: Somogy megye az egyetlen, ahol a 43. héten kevesebb fertőzöttet azonosítottak, mint a 42. héten.

Kérdésre szólt arról is: egyetlen adat sincs arról, hogy a várandós édesanya fertőzöttsége károsította volna a magzatot, ezért a várandós, illetve szoptatós kismamák elég, ha a mindenki másra is vonatkozó higiénés szabályokat betartják. Ugyanakkor szoptatás közben is fontos a maszkviselés, valamint a rendszeres kézfertőtlenítés, amennyiben pedig tejpótlásra van szükség, a cumisüveg fertőtlenítése.

Operatív törzs: módosultak a házi karantén elrendelésére vonatkozó szabályok

Az Országgyűlés hétfői döntése értelmében módosultak a házi karantén elrendelésére vonatkozó szabályok és az ezek megszegése esetén alkalmazható szankciók - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a keddi online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert alezredes közölte, a módosítás a három karanténfajta - a járványügyi megfigyelés, a járványügyi zárlat és a hatósági házi karantén - elrendelésével kapcsolatos adminisztratív könnyítéseket tartalmaz, illetve megváltoztatta az ezek megszegése miatt alkalmazható intézkedéseket.

A törvénymódosítás szabályozza a Magyarországra történő belépés során követett eljárást, a karanténlakás elhagyásának feltételeit, fertőzésgyanú esetén az orvosi értesítési folyamatot, a karanténkötelezettség alóli mentesülést lehetővé tevő egészségügyi vizsgálat szabályát, a karantén ellenőrzésének módját, valamint ennek megszegése esetén kiszabható szankciókat - sorolta az alezredes.

Fontos változás, hogy beutazáskor a rendőrrel közölni kell a karantén helyét és módját, emellett a beutazó kötelezhető a karantén ellenőrzésére szolgáló szoftver letöltésére is - tette hozzá.

A karanténszabályokat megszegőkre 5 ezertől 150 ezer forinting terjedő bírság szabható ki - közölte az alezredes.

Kiss Róbert beszámolt arról is, az elmúlt 24 órában járványügyi védelmi intézkedések megszegése miatt 48 esetben kellett eljárniuk a rendőröknek. A tömegközlekedési eszközökön nem megfelelő maszkviselés miatt az elmúlt napon 17, a vonatkozó jogszabály hatálybalépése óta pedig 668 emberrel szemben kellett intézkedniük a rendőröknek.

A napi esetszámmal kapcsolatban kifejtette, egy emberrel szemben szabálysértési feljelentést tettek, a többi esetben figyelmeztetést alkalmaztak.

Az üzletekben és a közintézményekben a jogszabály életbe lépése óta 1298 emberrel szemben intézkedtek amiatt, mert nem megfelelően viselték a maszkot; a napi esetszám legutóbb 31 volt, a figyelmeztetések mellett öt emberre helyszíni bírságot, kettőt pedig feljelentettek a rendőrök.

Az alezredes kifejtette, a járványügyi készültség szeptember 21-ei bevezetése óta eddig 1982 esetben intézkedtek védelmi szabályok megszegése miatt, ebből jelentős a figyelmeztetések száma, 1680 esetben alkalmazták ezt a szankciót. A tranzitálási szabályok megszegésével kapcsolatban hétfőn 26 intézkedést kellett kezdeményezniük a rendőröknek, ebből egy esetben figyelmeztetés, 21 esetben helyszíni bírság, négyben pedig szabálysértési feljelentés volt a szankció.

Szavai szerint a hatósági házi karantén betartását az elmúlt napon 11 993 esetben ellenőrizték, 3862 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, ebből 79-at a személyforgalmi határátkelőknél. Jelenleg 27 050-en vannak hatósági házi karanténban, az ellenőrzésükre szolgáló mobiltelefonos applikációra 1173-an regisztráltak.

A járványüggyel összefüggésben elrendelt büntetőeljárások száma 476-ra emelkedett, ebből 90 gyanúsítottat hallgattak ki - tette hozzá az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese.

Kiss Róbert tájékoztatójában a határforgalmi várakozási adatokra kitérve elmondta, teherforgalomban a röszkei autópálya-határátkelő belépő oldalán három, míg Csanádpalotánál kétórás a torlódás. Személyforgalomban a beregsurányi magyar-ukrán határállomás belépő oldalán szintén két óra várakozással kell számolniuk az utazóknak.

