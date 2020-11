Anyaország :: 2020. november 2. 15:07 ::

2020-ban sajnos nagyon is indokolt: politikai nyilatkozatot nyújt be a Mi Hazánk a kereszténység védelmében

Dúró Dórának, a Mi Hazánk elnökhelyettesének közleménye

Templomban történt terrorista gyilkosság Franciaországban, templomok elleni támadás Lengyelországban, itthon pedig még a kereszt viselése miatt is támadja Müller Cecíliát egy "újságíró" - mindezen események és tendencia miatt a Mi Hazánk szerint időszerű, hogy a magyar Országgyűlés kinyilvánítsa elkötelezettségét a keresztény értékrend mellett, és szolidaritásáról biztosítsa az áldozatokat, illetve hozzátartozóikat, közösségüket, ezért politikai nyilatkozatot nyújtunk be a kereszténység védelmében.



Krisztus Keresztelő Szent János és Szent András között a vatikáni Szent Péter-bazilika homlokzata fölött

A keresztény kultúra ezeréves államiságunk meghatározója, amely nemcsak a múltunk és a jelenünk része, de jövőnket is jelenti. Nemcsak Magyarország, hanem egész Európa létének alapja. Éppen mi, magyarok voltunk azok, akik az évszázadok során többször is az egész földrész védőbástyái voltunk. Elődeinkhez való hűség is megkívánja ezért az egyértelmű állásfoglalást azok mellett az értékek mellett, amelyekért ők az életüket is áldozták. Államalapítónk, Szent István tette hazánkat a keresztény Európa részévé, így kötelességünk ehhez méltónak lenni.