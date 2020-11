Balogh Lajost Józsefváros önkormányzata saját halottjának tekinti . A kerület közleményében emlékeztettek arra, hogy „Paci” a kerület több intézményében tanított zenét, és civil aktivistaként is dolgozott. Józsefváros 5. választókörzetének egyéni képviselője, a Közösen Józsefvárosért frakció tagja, a Kulturális és oktatási bizottság vezetője, roma és nemzetiségi tanácsnok volt.

Pikó András, a nyolcadik kerület polgármestere – aki maga is kórházba került a koronavírus miatt – is elbúcsúzott Balogh Lajostól. – (…) Te már akkor is roma politikus voltál, aktivista, csupa szív harcos, én még csak készültem. Egy éjjel, munka után fogtad a gitárod és csak játszottál, amíg mindketten mosolyogni nem kezdtünk – akkor voltál elemedben, ha Te adhattál. Büszke vagyok erre a Veled végig küzdött egy évre, és kimondhatatlanul fáj, hogy nem lehet már több. Nyugodj békében, barátom! – írta.