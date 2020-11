Anyaország :: 2020. november 3. 19:10 ::

Szijjártó ma is elmondta: a zsidók bármit megtehetnek, judapesti szolgáik kiállnak mellettük az ENSZ-ben

Magyarország továbbra is kiáll Izrael mellett, és nemmel szavaz az ENSZ-ben az Izraelt alaptalanul kritizáló javaslatokra - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebook-oldalán.

A Bangkokban tartózkodó miniszter bejegyzésében azt írta, nemrég telefonon beszélt Gabi Askenázi izraeli külügyniniszterrel, aki arról tájékoztatta, hogy az ENSZ Közgyűlése "újra Izrael-ellenes határozatokat akar elfogadni".

Szijjártó Péter úgy fogalmazott: "Sajnos ez egy évek óta bevett gyakorlat, szerintünk azonban ennek semmi értelme nincsen, csak a közel-keleti feszültségek további szítására alkalmas."

Hozzátette: biztosította az izraeli külügyminisztert arról, hogy Magyarország továbbra is kiáll Izrael mellett. "Továbbra is azt gondoljuk, hogy Izraelnek joga van a tisztességes és kiegyensúlyozott megközelítéshez. Ezért természetesen idén is nemmel fogunk szavazni az Izraelt alaptalanul kritizáló javaslatokra" - írta.

A külgazdasági és külügyminiszter megemlítette azt is, hogy Gabi Askenázival arról is beszéltek, "jó lenne együttműködni a koronavírus elleni oltóanyag előállítása során", erre az izraeli miniszter "abszolút nyitott volt", és a technikai részleteket folyamatosan egyeztetni fogják.

(MTI)