Mi Hazánk: egyedüli pártként kértük, megvalósult a minden diákhitelre érvényes törlesztési moratórium

A Mi Hazánk Mozgalom egyedüli pártként kérte már többször is a moratórium kiszélesítését a diákhitelekre vonatkozóan is. Örömmel értesültünk róla, hogy a Diákhitel Központ tegnap bejelentette, meghosszabbítja az általános hiteltörlesztési moratóriumot. Ez azt jelenti, hogy minden diákhitelt törlesztő személy élhet ezzel a lehetőséggel, még akkor is ha a kormány által meghatározott csoportokba nem tartozik bele. Így azokon a fiatalokon segítenek, akik családalapítás előtt állnak vagy pedig pályakezdőként tevékenykednek a munkaerőpiacon.

A Mi Hazánk Mozgalom továbbra is azt kéri a kormánytól, vizsgálják felül az eddigi célcsoportokat, mivel a hitelállomány összetételét nézve bővítésre lenne szükség. Ha ezt nem lépi meg akkor, a kizsákmányoló bankok elé veti az adósokat, amelyek saját szabályaik alapján kezdik meghatározni a moratóriumi feltételeket - írja közleményében dr. Fiszter Zsuzsanna, a Mi Hazánk Mozgalom végrehajtási, hitelügyi szakpolitikusa.