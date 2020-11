Anyaország :: 2020. november 25. 11:23 ::

"Letiltották" Orbán Sorosnak írt válaszát - pedig megint magyar származásúnak nevezte benne a zsidót

"Ha a szabadságunkat meg akarjuk őrizni, Európa nem hódolhat be a Soros-hálózatnak" - írta Orbán Viktor miniszterelnök George Sorosnak a napokban közzétett cikkére adott, a miniszterelnok.hu oldalon szerdán megjelent válaszában.

A kormányfő írását azzal kezdte, sokan úgy vélik, egy miniszterelnöknek nem szabad vitatkoznia Soros "Györggyel", mert ő egy gazdasági bűnöző, pénzét spekulációval, embermilliók tönkretételével, nemzetgazdaságok megzsarolásával szerezte. Ahogy a kormányok nem tárgyalhatnak terroristákkal, úgy kormányfők sem vitatkozhatnak gazdasági bűnözőkkel - érvelnek. Most mégis erre kényszerül - folytatta Orbán Viktor -, mert a "magyar származású" dollármilliárdos egy hete a Project Syndicate nevű oldalon írt cikkében arra "utasította" az EU vezetőit, keményen büntessék meg azokat a tagállamokat, amelyek nem akarnak a globális, nyílt társadalom zászlaja alatt egy egységesülő európai birodalomba betagozódni.

A miniszterelnök kifejtette: Európa erejét a történelem folyamán mindig is a nemzetek adták, és minden olyan kísérlet, amely Európát egy birodalom égisze alatt egységesíteni akarta, megbukott. Európa akkor lesz ismét naggyá, ha a nemzetei is újra naggyá lesznek, és ellenállnak mindenféle birodalmi törekvésnek - hangsúlyozta. Ám ismét nagy erők mozdulnak meg, hogy Európa nemzetei megszűnjenek, és a kontinens egy globális birodalom égisze alatt egyesüljön.

"A Soros-hálózat, amely keresztül-kasul átszövi az európai bürokráciát és politikai elitet, évek óta azon dolgozik, hogy Európát bevándorlókontinenssé tegye. Az EU államaira ma a legnagyobb veszélyt a globális nyílt társadalmat hirdető, a nemzeti kereteket felszámolni akaró Soros-hálózat jelenti. A network céljai nyilvánvalóak: a migráció felgyorsításával kevert etnikumú, multikulturális, nyílt társadalmakat létrehozni, a nemzeti döntéshozatalt lebontani és azt a globális elit kezébe adni" - fejtette ki.

Orbán Viktor kijelentette: az EU bajban van, 2008-tól gazdasági krízis, 2015-től migrációs válság, 2020-ban pedig egy pusztító világjárvány érte el. Európa még az előző válságait sem heverte ki, így a koronavírus-járvány hatása még nagyobb gondot okozhat, aminek jelei már mutatkoznak: számos ország államadóssága, munkanélkülisége, gazdasági állapota kritikus szinten van - írta, rámutatva: soha nagyobb szükség nem volt az európai szolidaritásra.

"A magát filantrópnak nevező spekuláns" - folytatta - egyik válság idején sem az európai emberek érdekeit nézte, a saját haszna szerint cselekedett. A gazdasági válság idején a forint és a legnagyobb magyar bank ellen intézett támadást, a migránsválság idejéről emlékezetes maradt a bevándorlók betelepítésének felgyorsítására, szétosztására, finanszírozására kidolgozott terve, most pedig az egymás melletti szolidaritás helyett az egymás büntetésére vonatkozó javaslata - sorolta.

A kormányfő úgy fogalmazott: a Soros-hálózat a nyílt beavatkozástól sem riad vissza, minden korábbinál nagyobb nyomás alá akarja helyezni a nemzetállamokat, egymás ellen hangolja az európai népeket.

A hálózat eszközrendszerét szövevényesnek nevezte, amely "a közélet legkülönbözőbb színterein is jelen van": politikusok, újságírók, bírók, bürokraták, "civilnek álcázott politikai agitátorok" hosszú sora van "Soros György fizetési listáján". "És bár a milliárdos minden ellenségét korrupcióval vádolja, ő maga a világ legkorruptabb embere. Akit tud, lefizet és megvásárol. Akit nem tud, azt a hálózat félelmetes fegyverével, a baloldali médiaháttérrel lejáratja, megalázza, megfélemlíti, tönkreteszi" - írta.

Orbán Viktor jelezte: számos magas rangú EU-s bürokrata Soros hálózatával közösen egy egységes birodalom létrehozásán dolgozik; ki akarnak építeni egy olyan intézményrendszert, amely a nyílt társadalom égisze alatt egységes gondolkodást, kultúrát, társadalmi modellt akar rákényszeríteni Európa szabad és független nemzeteire, elvéve azt a jogot, hogy minden nép maga dönthessen saját sorsáról. Ezt a célt szolgálja a joguralminak (rule of law) nevezett javaslatuk is, amely nem a jog uralmát (rule of law), hanem az erősebb jogát (rule of majority) ismeri el - fűzte hozzá.

A különbségeket nyilvánvalóaknak tartja a miniszterelnök: Soros nyílt társadalmat (open society), "mi pedig védett társadalmat" (safe society) akarunk. Szerinte a demokrácia csak liberális, szerintünk keresztény is lehet. Szerinte a szabadság csak az önmegvalósítást szolgálhatja, szerintünk a szabadságot a krisztusi tanítás követésére, a haza szolgálatára és a családunk védelmére is lehet használni - írta, hangsúlyozva, hogy a keresztény szabadság alapja a döntés szabadsága, és ez került most veszélybe.

Az EU keleti felén élő tagállamok jól tudják, mit jelent szabadnak lenni. "Vagyunk itt még jónéhányan abból a szabadságharcos nemzedékből - Észtországtól Szlovéniáig, Drezdától Szófiáig a volt keleti blokk országaiban élők -, akiknek még személyes emlékünk van arról, milyen is szembeszállni az önkénnyel (rule of man) és annak kommunista verziójával. Megfélemlítés, anyagi és erkölcsi tönkretétel, fizikai és lelki vegzálás. Ebből többet nem kérünk" - fejtette ki.

Azoknak a nyugati vezetőknek - folytatta -, akik egész életüket a megörökölt szabadság és a joguralom (rule of law) világában élték, most hallgatniuk kellene azokra, akik harcoltak a szabadságért, és személyes életük tapasztalata alapján tudnak különbséget tenni a joguralom (rule of law) és az önkény (rule of man) között. El kell fogadniuk, hogy "mi a XXI. században sem adhatjuk föl a XX. század végén kivívott szabadságunkat".

Az új brüsszeli birodalomért, illetve az ellene folytatott harc még nem dőlt el. Brüsszel elesni látszik, de a nemzetállamok jó része még ellenáll.

"Ha a szabadságunkat meg akarjuk őrizni, Európa nem hódolhat be a Soros-hálózatnak" - zárta válaszát Orbán.

A miniszterelnök a közösségi oldalán az írás mellé azt a bejegyzést tette, hogy ez a "letiltott cikk, ami nem jelenhetett meg a Project Syndicate-ben".

Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke ezzel kapcsolatban az MTI-nek elmondta: a Miniszterelnöki Kabinetiroda kétszer is lehetőséget kért Orbán Viktor válaszának közzétételére ugyanazon a platformon, de a Project Syndicate szerkesztői nem válaszoltak."