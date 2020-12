Egymásnak ítélt meg többhavi fizetésüknek megfelelő jutalmat Dunaföldváron a polgármester és az alpolgármester saját hatáskörben – hívta fel rá a Telex figyelmét egy olvasójuk, miután megírták, hogy Balatonalmádi polgármestere milliós, Gyál polgármestere pedig többmilliós jutalmat adott saját magának. Hozzájuk hasonlóan a dunaföldvári, függetlenként megválasztott vezetők is a veszélyhelyzet alatt tették ezt meg, amikor a különleges jogrend alapján a települések vezetői önálló hatáskörben fogadhatnak el határozatokat.

Igaz, amíg Balatonalmádi és Gyál polgármestere egészen egyszerűen maguk hoztak határozatot a saját jutalmukról, addig Dunaföldváron Horváth Zsolt polgármester csak arról döntött hivatalosan, hogy a helyettesének, Süveges Árpád Róbertnének jár „3 havi tiszteletdíjának megfelelő” jutalom. A polgármesternek kiosztott „5 havi illetményének megfelelő” jutalomról pedig az alpolgármester határozott, ugyanazon a napon. (Dunaföldváron a polgármester, az alpolgármester és az összes képviselő független - a szerk.)

Az viszont kiderült, hogy a polgármester mivel szolgált rá a jutalomra. A hivatalos indoklás szerint „az általa elvégzett munkára, illetve a veszélyhelyzetre való többletfeladatokra tekintettel” kapja meg a pénzt. Ez az indoklás már csak azért is figyelemre méltó, mert Horváth Zsolt és Süveges Árpád Róbertné határozata is április 7-ei keltezésű, vagyis

Azt egyébként mindkét jutalom esetében hangsúlyozza a határozat, hogy „a képviselők véleményének figyelembevételével és egyetértésével” született a döntés.

Nem szabad hagyni, hogy a jegyző jobban keressen

Horváth Zsolt és Süveges Árpád Róbertné írásban reagált a cikk megjelenése előtt feltett kérdéseinkre. A függetlenként megválasztott városvezetők közös válaszából kiderül:

Horváth Zsolt és Süveges Árpád Róbertné ezen kívül azt állította, hogy „többéves hagyományok” alapján döntöttek a többhavi fizetésüknek megfelelő többmilliós és több százezres összegekről. A jutalommal szerintük ugyanis nemcsak az elvégzett munkájukat lehet értékelni, hanem azt is lehet orvosolni, hogy hatályos jogszabályi rendszer szerint „az illetményrendszer nem veszi figyelembe a tisztséggel vállalt felelősséget”. Ezt azzal magyarázták, hogy polgármesterek illetményét 2017. január 1. óta nem emelték meg, a polgármesterek nem kaphatnak eltérítéssel kompenzációt sem, és a jelenlegi rendszerben így még az is előfordulhat, hogy a jegyző jobban keres, mint a polgármester.

Megírták azt is, hogy többéves hagyományok szerinti jutalmazásra mindig „a zárszámadás elfogadását követően kerül sor, azonban a veszélyhelyzet idején a zárszámadás elfogadásának rendje is felborult”.

Gyál és Balatonalmádi polgármestereivel ellentétben Horváth Zsolt és Süveges Árpád Róbertné álláspontja szerint a polgármester nem jogosult saját részére jutalom megállapítására. Emiatt döntött a veszélyhelyzet alatt a képviselő-testület helyett az alpolgármester Horváth Zsolt jutalmáról. A Telexnek emellett azt mondták: a jutalmaikról szóló javaslatokat a képviselők véleményezhették és támogatták, ráadásul a tavaszi veszélyhelyzet után felül is vizsgálták, de helybenhagyták. A Telex értesülései szerint egyébként a képviselő-testület hét tagja támogatta a polgármester és az alpolgármester jutalmát, csak egy képviselő, Jákli Mihály ellenezte azt.

Dunaföldvár polgármestere és alpolgármestere arról is tájékoztatta a Telexet, hogy a polgármesteren és az alpolgármesteren kívül mások is kaptak anyagi elismerést a veszélyhelyzet alatt nyújtott kiemelkedő munkájuk miatt.

Az, hogy ezeket az összegeket pontosan hány fő között osztották szét, illetve hogy egy-egy ember esetében mekkora jutalomról van szó, nem derül ki a dunaföldvári polgármester és alpolgármester válaszleveléből.

Máshol sem új divat, Tapolcán az exjobbikos, magát összemoslékolós polgármesternek is járt jutalom

Erre már a portálunk egy olvasója hívta fel a figyelmünket. Lassan egy éve, hogy Dobó Zoltán városvezetőnek alpolgármestere 2.111.400 Ft-os jutalmat javasolt , amit az ülés jegyzőkönyve szerint meg is szavaztak. Dobó erre bizonyára rászolgált, magasan kvalifikáltságát ez a 2018-as önéletrajza is igazolja. De akinek ez nem elég meggyőző, a diplomabehazudós tapolczai polihisztorról már egy olvasónk mesélt korábban.

Ő az a kalandor, aki a 2000-es években Fidesz-tag is volt, de ott nem jött be a terve, így később közgazdásznak adta ki magát (2 diplomával) és Jobbiknál próbált szerencsét. Persze, hamar kiderült, hogy egy diplomája sincs, de még így is sikerült neki a tapolcai Jobbikot taccsra tenni úgy, hogy ő polgármester lett, haverja, Rig Lajos meg országgyűlési képviselő.