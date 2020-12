Anyaország :: 2020. december 18. 10:51 ::

Nem lehet mindenkinek eredeti diplomata-útlevele, mint a pártkötődésű bűnözőknek

Vádat emeltek egy budapesti férfival szemben, aki hamis diplomata-útlevéllel igazolta magát a röszkei autópálya-határátkelőhelyen 2018 végén - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség helyettes szóvivője pénteken az MTI-t.

Saághy Flóra közölte, a férfit közokirat-hamisítás bűntettével vádolják.

A vádirat szerint a férfi Szerbiából jelentkezett belépésre 2018. december 27-én, és először személyi igazolványát adta át az útlevélkezelőnek, aki megállapította, hogy szerepel a bűnügyi nyilvántartásban, ezért másodlagos ellenőrzésre félreállította.

A vádlott ekkor nyújtotta át a személyes adatait tartalmazó közép-afrikai köztársaságbeli diplomata-útlevelét. Az úti okmányról megállapították, hogy azt legalább két eredeti útlevélből állították össze.

Az ismeretlen elkövető az eredetileg nem is diplomata útlevélként kiállított okmányban a vádlott adatait tartalmazó első lapot manipulálta, további két belső lapot, illetve a műbőr fedőlapot kicserélte, és az okmány sorszámát is megváltoztatta. Az okmányról a vádlott maga is tudta, hogy hamisítvány - közölte az ügyész.

