Anyaország, Videók :: 2020. december 31. 15:55 ::

Szélkakast tűztek ki a Jobbik székházára

Megalapítottuk Az Év Szélkakasa díjat, és a politikusok közti szoros versenyben végül idén a Jobbik két köpönyegforgató vezetőjének ítéltük oda azt. Ugyanis Jakab Péter pártelnök még idén márciusban is szemrebbenés nélkül azt hazudta, szerinte elképzelhetetlen, hogy Gyurcsány Ferenccel közös listán induljanak. Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnökhelyettese pedig novemberben nem szégyellt úgy fogalmazni: „Magyarország jövője kizárólag az Európai Unióban képzelhető el”, pedig ő maga is pl. azt mondta 2012-ben, hogy „itt az utolsó esély, hogy az ország elhagyja a nemzeti szuverenitás felszámolását immáron nyíltan vállaló uniót”, és Alapító Nyilatkozatukban is ez áll: „Elfogadhatatlan számunka az az uniós tagság, amely nemzeti függetlenségünk végzetes megcsonkításával jár!” Így higgye el bárki a szélkakassá vált Jobbik bármely ígéretét! - áll a Mi Hazánk közleményében, alább a folytatás.

Gyurcsány-szintű hazugság a Jobbik és a többi balliberális párt legutóbbi közleménye is, mely szerint „az ellenzék közös listán indul a 2022-es országgyűlési választáson”, hiszen a Mi Hazánk Mozgalom harmadik utat kínál felelős ellenzékként, saját kormányfőjelöltet is állítva. A balliberális szivárványkoalíció által kinyilvánított közös program azt jelenti, hogy pártjaik már nem képviselnek semmilyen önálló gondolatot, ahogy Gyurcsány decemberben bejelentette, pártjaik „világképe egységes”.

A Jakab-Gyöngyösi páros által vezetett Jobbik az SZDSZ-nél is nagyobb árulója lett a rendszerváltásnak, miután ők is összeolvadtak az MSZMP jogutódjával. Korábban a Jobbik ki akarta zárni Gyurcsány Ferencet a közéletből, sőt börtönbe is akarták juttatni, most pedig hozzásegítik, hogy legalább parlamenti képviselő lehessen. Ennyit a Jobbik elszámoltatási ígéreteiről!

A Jobbik első alapszervezetének alapítója voltam, hadd idézzek az egykor nevében is jobboldali, a Jobboldali Ifjúsági Közösségből alakult párt Alapító nyilatkozatából: a párt elsődleges feladata „a kommunista utódpárt és a vele összeforrt szélsőséges liberálisok eltávolítása a politikai hatalomból”. Ehhez képest a politikai prostitúció leggusztustalanabb perverzióit látjuk, amikor képesek Gyurcsánnyal is összefeküdni a hatalom minden áron való megszerzése érdekében. Jó volna, ha a Jobbik eldöntené végre, hogy fiú-e, vagy lány, bár azt látjuk, hogy mindent és az ellenkezőjét is képesek képviselni. A Jobbik kiherélése után Jakab Péter elnökletével a párt politikai körülmetélése is megtörtént; egy színtelen, szagtalan, karakterét vesztő párttá váltak – na ilyen nem lesz soha a Mi Hazánk Mozgalom, hiszen mi pont azokból jöttünk létre, akik ezzel a köpönyegforgatással szembeszálltak a Jobbikban.

2016-ig én is alelnök voltam, s akkor végül a párt máig egyetlen vétózott alelnökjelöltje lettem, miután szóvá tettem, hogy a Fidesz korábbi oligarchájának, Simicska Lajosnak az államkasszából lopott pénzét tennék a Jobbik pártpénztárába. Vona Gábor az elvtelen néppártosodás kerékkötőjét látta bennem, s ebben igaza is volt, ezért záratott ki a frakcióból is, de az ámokfutás azóta is folytatódik, a 2018-ban 26 országgyűlési mandátumot szerzett Jobbik frakciójából két év alatt 18 képviselő távozott Vona Gábortól Sneider Tamáson át Mirkóczki Ádámig.

A 2014-es országgyűlési választáson radikális politikával még 20% feletti eredményt elérő Jobbik szélkakassá válása után a tavalyi EP-választáson már a bejutási küszöb közelébe sodródott 6%-os eredménnyel, s többé már önállóan nem is indulva, Gyurcsány vagy felesége szoknyája alá bújva próbál megmaradni a szivárványkoalíció részeként, amivel méltán kiérdemelték Az Év Szélkakasa díjunkat - szögezi le Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke.