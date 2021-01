Anyaország, Koronavírus :: 2021. január 22. 09:37 ::

Orbán: "közel" van a lezárások feloldása, de előbb még jó pár veszélyeztett csoportot tömegesen be kell oltani

Orbán Viktor elégedetlenségét fejezte ki a tegnap esti uniós megbeszéléssel kapcsolatban szokásos péntek reggeli interjújában a Kossuth Rádióban. Most is leszögezte: Brüsszel késlekedik a vakcinabeszerzéssel. A csúcstalálkozóról még azt is mondta: “Én nem vagyok udvariatlan ember, nem akartam felborítani az asztalt. Nekünk nem magyarázatra van szükség, hanem vakcinára. Ha az unióból nem érkezik vakcina, jöjjön máshonnan. Nem lehet, hogy ezért haljanak meg magyarok.”

Orbán szerint minél több vakcinát kell engedélyezni, mert akkor “megmozdulnak” a gyártók, és beindul a verseny, ami jó értelemben gyorsítja fel a folyamatokat. “Bizonyos cégekben milliós tételben állnak a raktárban a vakcinák”, de Brüsszel nem adja ki az engedélyt. “Vakcina kell, az jelenti az életet” – mondta, ezért kell szerinte a Kínából, vagy épp Oroszországból is vakcinát szerezni. A kormányfő szerint arról később kell gondolkodni, hogy vajon bölcs döntés volt-e, hogy központosítva szereznek a tagállamok vakcinát, vagy sem.

Mindegy, hogy a macska fekete vagy fehér, csak fogja meg az egeret” – fogalmazott Orbán arról, hogy a magyar kormány orosz és kínai vakcinát is be akar szerezni. “Kína csak akkor ad vakcinát, ha megvan a vészhelyzeti engedélyezés” – tette hozzá. Megjegyezte: a Vajdaságban vannak olyan magyarok, akik – szerb állampolgárként – kaptak már a kínai vakcinából, ebből pedig tanulhat a magyar kormány, és ezért nem is kell Pekingbe utazni. “Ügyes, mozgékony, hatékony külügyminiszterünk van, bízom benne, hogy jól tárgyal ma Moszkvában” – mondta Orbán, amikor arról kérdezték, hogy mikor jöhet az orosz fejlesztésű oltóanyagból, de konkrét választ nem adott.

“Nem tudjuk a korlátozásokat feloldani, amíg nincs tömeges oltás” – jelentette ki Orbán. A kormányfő felsorolta az oltási sorrendet:

először jöttek az egészségügyi dolgozók

aztán idősotthonok lakói

őket követik a 60 év feletti krónikus betegek, ők mintegy 1,5 millióan vannak

ezután következhetnek a védekezés egyéb szereplői, az operatív törzs tagjai, a rendvédelmi dolgozók, és “itt jönnek a kormánytagok is, én is.”

ezután jönnek azok az idősek, akik nem szenvednek krónikus betegségben

Orbán leszögezte: ha ez mind megtörténik, akkor jöhet “az új időszámítás, ekkor lehet megszabadulni a korlátozásoktól”, ha ezeknek a csoportoknak a beoltásához lesz elég vakcina. “Ha senki nincs közvetlen életveszélyben a vírus miatt, akkor lesz új időszámítás.” Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ezeket a csoportokat mind be is kell oltani, mert “az oltás önkéntes”.

Mindez tehát azt is jelenti a kormányfői értelmezése szerint, hogy azoknak a 60 év alattiaknak, akik nem szerepelnek a fenti felsorolásban, nem kell megkapniuk az oltást ahhoz, hogy a korlátozások feloldása elkezdődjön.

Orbán az interjú során ismertette a legfrissebb koronavírus-adatokat

A kormányfő kijelentette: a jövő heti kormányülésen hoznak döntést az érettségizőkről, a kormány azon gondolkozik, hogy őket visszaengedjék-e órai felkészülésre. Addig mindenkit arra kért, hogy tartsa be a korlátozásokat.

A korlátozások feloldásának pillanata “közel van”, de konkrétumot nem mondott a miniszterelnök. A lazítást azonban csak fegyelmezetten lehet megtenni szerinte.

A kormányfő beszélt a vakcinaigazolványról is, erről szerinte akkor lehet érdemi vita, ha már legalább 1 millió embert beoltottak. “Most még kicsi ez a szám” – szögezte le Orbán.

Gazdasági kérdésekről is szó esett az interjú végén. A kormányfő elmondta, hogy a 2008-as gazdasági válság utáni megszorításokat és adóemelést végrehajtó politika nem vált be, a Fidesz ezért döntött béremelésről és adócsökkentésről, a 13. havi nyugdíjról és a 25 év alattiak szja-mentességéről. “Ha a munkahelyeket sikerült megvédeni, akkor túljuthatunk ezen a nehéz időszakon” – mondta a kormányfő.

A rendkívüli jogrend meghosszabbításáról azt mondta, azt előbb két hétre saját hatáskörben meghosszabbítják, utána a parlament elé viszik a kérdést.

