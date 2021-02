Anyaország :: 2021. február 5. 20:06 ::

Gyere tűzoltónak! - ez egy igazi visszautasíthatatlan ajánlat, tipikus orbáni-pintéri sikertörténet

A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének rendhagyó toborzója:

Most gyere TŰZOLTÓNAK!

Ritkán adódik jobb lehetőség arra, hogy a garantált bérminimumot el nem érő fizetésért kockáztathatod az életed hivatásos állományban, de most eljött a TE időd!

Mennyi az annyi?

Kb. 5 és fél hónapos bentlakásos alapkiképzés és sikeres vizsgák után 24/ 48 órás váltásos munkarend, ami heti 48 óra, havi 208, de szolgálati érdekből (ami leginkább a létszámhiányt jelenti) lehet havi 240-264 óra is, ami azt jelent, hogy évente 440 órával dolgozhatsz többet, mint egy átlagos munkavállaló. Ezért kerekítve bruttó 253.000 – nettó 168.000 forintot fogsz kapni, az órabéred (amivel a túlmunkát is fizetik) kb. bruttó 1228 Ft. 2021-ben a minimál óradíj 1259 forint! Éjszakai pótlékot is kapsz, ami nem kevesebb óránként, mint 193 forint. Természetesen a túlmunka kifizetése, elszámolása, vagy szabadnapba kiadása körül gyakori a probléma, de lelkesítsen az a tudat, hogy a katonai büntetőtörvénykönyv hatálya alá tartozhatsz, és ha elkésel munkából, akár egy év börtönt is kaphatsz.



A tűzoltó-életpálya metaforája (fotó: Mihádák Zoltán / MTI)

Ha azt hiszed, hogy egyformán értelmezik a törvény paragrafusait mindenhol, akkor nagyon tévedsz!

Ha azt hiszed, hogy ezt véletlenül teszi a munkáltatód, akkor is nagyon tévedsz!

Mi az életpálya?

Ha eddig mindent elhittél ebben a témában, amit a propaganda mondott, akkor rosszul tetted!

Korábban volt életpálya, aminek az elemeit a kormányzat megszüntette, vagy napjainkban már nem tölti be funkcióját.

Szolgálati nyugdíj – megszűnt.

Jelenleg 65 évesen mehetsz nyugdíjba. – Ha azt hiszed, hogy vonulós tűzoltóként fogsz nyugdíjba menni ebben a rendszerben, akkor nagyon tévedsz.

Magánnyugdíjpénztár – megszűnt.

Önkéntes nyugdíjpénztár – még van, de a munkáltató már nem támogatja ezt a fajta öngondoskodást.

Lakhatási támogatás – vásárlásra, építésre, 20 % önerő mellett max. 5 millió 20 évre, de ha nagyon jól fekszel, akkor 6 millió.

Ha azt hiszed, hogy 20 évet eltöltesz a rendvédelembe, akkor nagyon fanatikus vagy!

Fizetés – ide inkább leírom a kormányzati logikát:

2015-ben állítólag 30% emelkedett a rendvédelemben dolgozók fizetése, majd évente 5-5% egészen addig, amíg el nem érte az 50%. 2020-ban további 10% pótlékot kaptunk.

Mondhatjuk, hogy 60% fizetésemelés volt?

Persze, hogy mondhatjuk, csak nem igaz. A valóságban olyan fizetés emelések voltak, hogy 2021-re már a garantált bérminimumot sem éri el a tűzoltófizetés.

Ha mindaz a sok jó, ami szolgálattal jár, nem lett volna elég, akkor itt a lényeg a szolgálati törvényből:

…szigorú függelmi rendben, akár életének és testi épségének kockáztatásával és egyes alapjogai korlátozásának elfogadásával teljesíti…

Sok szépet és csábítót lehetne még írni, de mindenki a saját kárán tanul!

GYERE TŰZOLTÓNAK, SZÜKSÉGÜK VAN RÁD!

egy ideig biztos

Kapcsolódó: