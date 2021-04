Anyaország, Koronavírus :: 2021. április 21. 18:16 ::

Szlávik: felesleges beoltani a gyerekeket - egyelőre

Óvatos lenne a mozik, színházak nyitásával, mert beltéren egy szuperfertőző akár száz másik embert is meg tud fertőzni, mondta Szlávik János az ATV Start című műsorában.

A Dél-pesti Centrumkórház osztályvezető főorvosa úgy fogalmazott, néhány napos kedvező számokra nem lehet alapozni. Ha lesz olyan döntés, hogy védettségi igazolványhoz kötik bizonyos létesítmények látogatását, infektológusként támogatja azt.

Szlávik János hisz abban, hogy a szennyvízben mért koronavírus koncentrációja jól mutatja a járvány alakulását, ez azonban nem csökken kellő mértékben, ezért ezzel kapcsolatban is óvatosságra intett.

Az óvodák, bölcsődék, kisiskolák kinyitását jó döntésnek tartja. Mint mondta, vannak olyan esetek, hogy a gyerekek a vírusfertőzés után kerülnek súlyos állapotba, de nem ők a fő veszélyeztetettek.

Szlávik arról is beszélt: a 16 év fölöttieket már lehet oltani 1-2 féle oltóanyaggal, azonban a 12-16 év közöttiek oltása továbbra is vita tárgya. Általánosságban nem pártolja a gyerekek oltását. Megjegyezte viszont, hogy ha tudományos eredmények azt mutatják, hogy be kell oltani a gyerekeket, akkor támogatni fogja.

Egyelőre felesleges beoltani a gyerekeket. Gyerek nem lehet szuperterjesztő, azonban a 12-14 éves korosztálytól már növekszik a számuk – nyilatkozta.

Az infektológus nem javasolja, hogy keverjék az oltásokat, de nem okoz problémát, ha ez megtörténik. Megjegyezte, szerinte őszre-télre lesz koronavírusra hatékony gyógyszer.

