Szijjártó megint elmondta: soha nem volt ilyen jó a Magyarország és Szlovákia közötti kapcsolat

Magyarország és Szlovákia között soha nem volt ilyen jó a kapcsolat, mint most - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Győr-Moson-Sopron megyei Gönyűn, ahol Igor Matovic szlovák miniszterelnök-helyettessel és pénzügyminiszterrel átadták a Duna felett átívelő, két országot összekötő távvezetéket.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a jó szomszédi viszony kifejezést már szó szerint érthetjük a két ország között, mert "nem azzal foglalkozunk, ami szétválaszt, hanem azzal, ami összeköt". (Például nem hozzuk szóba az állampolgárság ügyét és más "kellemetlen" kérdéseket - a szerk.)

Hangsúlyozta, hogy a Gönyű és Bős közötti, másfél kilométeres, valamint a Sajóivánka és Rimaszombat közötti, 23 kilométeres távvezetékekkel két ponton kötötte össze a két ország a távvezetékét, amelyek egyenként 400 kilovoltosak. Hozzátette, hogy ezek a távvezetékek nemcsak Magyarország, hanem egész Közép-Európa biztonságos energiaellátását javítják, hozzájárulnak a villamosenergia átviteli rendszerű stabilitásának növeléséhez, támogatják a megújuló forrásokból származó villamosenergia észak-déli irányú áramlását, és elősegítik a nemzetközi villamosenergia-piac fejlődését. Elmondta, hogy magyar oldalon a beruházás összege elérte a 13 milliárd forintot.

A fejlesztéseknek köszönhetően a bővülő nemzetközi összeköttetések legforgalmasabb észak-kelet-déli áramlási útvonalán biztosítják az egységes európai villamosenergia-rendszer egyensúlyát, emellett garantálja az észak-kelet-magyarországi térség hosszútávú ellátásbiztonságát is - mondta a tárcavezető.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy tavaly a két ország közötti kereskedelmi forgalom meghaladta a tízmilliárd eurót, "Szlovákia" a harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere Magyarországnak, és a hazai tőke harmadik legfontosabb célországa "Szlovákia". Hangsúlyozta, hogy "2010 óta a kölcsönös tisztelet jegyében lépésről-lépésre alakította ki a két ország a jó kapcsolatokat, a legfontosabb cél pedig mindkét ország számára most az, hogy az összeköttetéseket minden lehetséges területen fejlessze, legyen szó a közlekedésről vagy az energiáról".

Igor Matovic szlovák miniszterelnök-helyettes és pénzügyminiszter is arról beszélt, hogy ma utak, hidak és a két távvezeték is összeköti már a két országot, amelyek azt jelzik, hogy szoros a kapcsolat Magyarország és Szlovákia között. Hozzátette, hogy a távvezetékek Szlovákia számára is biztonságosabb energiaellátást jelentenek.

(MTI nyomán)