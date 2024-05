Anyaország :: 2024. május 10. 10:27 ::

Szakács Árpád: Miért veszélyes a WHO terve?

A WHO-szerződés aláírása alapjaiban változtatja meg a saját és az utánunk következő generációk életét. Egy olyan diktatúra szellemét szabadítja ki a palackból, ami beláthatatlan következményekkel jár az emberi szabadságra.

A WHO boszorkánykonyháiban két hete csak erről tárgyalnak, ám erről sem az adófizetők pénzén fenntartott magyar közmédia, sem a magánkézben lévő jobb és baloldali médiaplatformok nem számolnak be. Megpróbálják ugyanúgy tudatlanságban tartani az embereket, ahogy a Covid-diktatúra idején tették. Erről és a WHO szerződés aktuális helyzetéről, valamit a Mi Hazánk szombati WHO-ellenes, antiglobalista tüntetéséről is beszél Szakács Árpád az Ultrahang+ csatornán, ahol a magyar politikába behatoló globális törekvések is szóba kerülnek.