2021. május 8.

Titkosított értékbecsléseket és pályázatokat tett közzé a Mi Hazánk Újbudán

A nem nyilvános önkormányzati értékbecslés összegét el nem érő pályázatok érkeztek az újbudai ingatlankiárusításra, ezért eredménytelenség miatt fel kellene hagyjon a szivárványkoalíció a közösségi vagyon elherdálásával további próbálkozások helyett. Amíg erre legalább egy kétes ígéretet nem tesz László Imre DK-s polgármester, a Mi Hazánk Mozgalom folytatja tiltakozó aláírásgyűjtését is a www.mihazank.hu/ujbudaiiskola címen. Alább folytatódik a közleményük.

A titkosított, de a Mi Hazánk által most nyilvánosságra hozott önkormányzati értékbecslés szerint nettó 676 millió forintot érő, Ulászló utcai, ősfás saroktelekre a pályázatok ma 11 órakor megtörtént bontása során kiderült, hogy öt ajánlat van 335 millió forinttól kezdve, kettő gyanúsan meghaladja bár a vélhetően kiszivárgott értékbecslést 700 és 710 milliós ajánlattal, de a legjobb ajánlatnak is része az építendő rendelő és parkoló 198 millió forintos, önkormányzati visszavásárlása, így 512 millió forint bevétele lehetne csak az önkormányzatnak. A Bocskai úti „örökös ökoiskola” egyetlen zöldterületű udvarára nettó 120 millió forintos ajánlat volt a legmagasabb, noha az értékbecslés szerint nettó 129 millió az értéke, az alatt nem adható el.

A Mi Hazánk elfogadhatatlannak tartja, hogy a mostani ingatlanmutyik pályázati lebonyolítására ráadásul képesek voltak a Kopaszi-gáti ingatlanpanama ügyében Molnár Gyula és Lakos Imre ellen indult büntetőeljárás harmadrendű vádlottját, Zala Lászlót ismét megbízni jogi feladatokkal. Az általa vezetett ügyvédi iroda már 2019 novemberében 4,2 millió forintot számlázhatott az önkormányzatnak, és azóta is folyamatosan, óriási összegeket.

Mindeközben ellentmondások vannak a Momentum szavai és szavazatai közt, hiszen a párt alelnöke és alpolgármestere, Orosz Anna úgy magyarázkodik az újbudai ingatlankiárusítások ügyében, hogy „amennyiben a városvezetés az eladást a testület elé terjeszti”, nemmel szavaznak a kérdésben. Csakhogy az előterjesztést korábban a Momentum is megszavazta, ahogy az LMP képviselője is, ismételt döntésre várhatóan nem fog sor kerülni, a koronavírusra hivatkozva felfüggesztett önkormányzatiság helyett a polgármesterek egyszemélyben döntenek, így a Momentum tiltakozása „nesze semmi, fogd meg jól”! Ha komolyan gondolnák támogatásuk visszavonását, akkor a helyi szivárványkoalícióból való kilépésüket kellene kilátásba helyezniük, de az alpolgármesteri fizetés látszólag fontosabb Orosz Anna számára.

Ugyanígy tettek a már 2010 előtt is jogerősen elítélt Czeglédy Csaba DK-s politikusbűnöző esetében is, hiszen csak szavakban tiltakozott vállalhatatlan megbízatása ellen a Momentum, a Jobbik és az LMP, amikor a Mi Hazánk képviselői előterjesztésére szerződést bonthatott volna az önkormányzat, azt már nem támogatták, így Czeglédy Csaba tízmilliókat zsebelhet be Újbudától továbbra is.

A balliberális pártok a választás előtt azzal kampányoltak, hogy Újbuda megtelt, s inkább fákat ültetnének a magukat jámbor városszépítőnek beállító politikusbűnözők. Most mégis folytatják a túlzott beépítéseket a zöldterületek csökkentésével. Épp elég, hogy az új lakóingatlanok építésével párhuzamosan nem létesülnek játszóterek, bölcsődék, óvodák, iskolák, de a már meglévő intézmények felszámolását nem tűrjük! A ciklusokon átívelő ingatlanspekuláció keretében a Bocskai István Általános Iskola teniszpályáját már korábban eladták, majd megszüntették, most pedig az iskola gyermekei elől elvenni szándékozott zöldterület hiányában csak aszfalt és beton maradna az „örökös ökoiskolában”, a mostani zöldterületen pedig irodaház épülhetne - írja közleményében Novák Előd újbudai önkormányzati képviselő, a Mi Hazánk alelnöke.