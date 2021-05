Anyaország, Koronavírus :: 2021. május 9. 21:09 ::

A kormány nem megvédi, hanem megosztja a társadalmat!

Mindannyian megszenvedtük az elmúlt bő egy évet, és úgy tűnik, hogy a kormány diszkriminatív intézkedései miatt a társadalom nagy része továbbra sem kapja vissza sem korábbi szabad életét, sem pedig azokat a jogokat, amelyeket minden ember számára egyformán kell biztosítania az államnak - írja közleményében Dócs Dávid, a Mi Hazánk alelnöke. Alább a folytatás.

A rengeteg értelmetlen és egymással ellentétes tartalmú intézkedést, a kivételező és felesleges lezárásokat tovább tetézi a kormány a védettségi igazolvány bevezetésével, amely nemcsak, hogy nem véd, de például egyes határok átlépésénél sem ismerik el. Mivel sem az oltás sem pedig az igazolvány birtoklása nem jelent tényleges védelmet, ezért a Mi Hazánk Mozgalom felháborítónak tartja, hogy bárkit is hátrányos megkülönböztetés érjen a saját döntése miatt. Az egyre kényszeredettebb és egyre rámenősebb oltási kampányt már a tizennyolc év alattiakra is kiterjesztették, akiknek többsége nem egészségének féltése, hanem a szabad élet reményében veszi fel a vakcinát. Egészen elképesztő az, ami most a világon, sőt hazánkban hatványozott módon zajlik járványkezelés címszó alatt. Ezt máskor, máshol, zsarolásnak szokták hívni.

Nem lehet elfogadni és nem is fogadjuk el, hogy másodrendű állampolgárokként kezeljék azokat, akik nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal! Az alapjogok megsértése miatt az Alkotmánybírósághoz fordultunk, s ha ez sem hoz eredményt, akkor ennél is tovább megyünk!

Elfogadhatatlan, hogy ahelyett, hogy más országokhoz hasonlóan ingyenessé tennék a tesztelést, a tisztifőorvos elszólása alapján lassan a műtéteket, és az alapvető orvosi ellátást is tesztekhez akarják kötni, ami két nap csúszást jelent és természetesen a beteg kontójára készülne. Így új értelmet nyer az „oltás életet ment” szlogen is, hiszen így legalább a műtétre időben sor kerülhet, de csak annak aki kártyával rendelkezik. Az is teljesen abszurd, hogy nem elég, hogy oltott és oltatlan közé ver éket a kormány, de már magyar és magyar között is különbséget tesz azáltal, hogy a külhoni, más állampolgárságú, de hazánkban élő magyarok míg oltást kaphattak, igazolványt már nem fognak, így ők hiába oltatták be magukat, továbbra is korlátozva élhetik életük, akárcsak azok a gúnyhatár túloldalán élő nemzettestvéreink, akik ide hordják óvodába, iskolába gyermekeiket, de az értelmetlen határátkelőhely lezárás miatt lehet, hogy nem fogják tovább vállalni a napi több tíz kilométeres kerülőt.

Az összevissza hozott intézkedések és értelmetlen szabályok helyett a Mi Hazánk Mozgalom azt kéri a kormánytól, hogy tegyen meg mindent állampolgárai és nemzettestvérei érdekében, ne ultimátumot, hanem lehetőséget adjon számukra és vessen el minden korlátozást azok részére is, akik nem éltek az oltás lehetőségével.