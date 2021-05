Ma újabb 334 620 Pfizer-vakcina érkezett Magyarországra, ebből 166 ezer felhasználható első oltásra – mondta Galgóczi Ágnes az operatív törzs keddi tájékoztatóján. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője ismertette, hogy keddre 164 új fertőzöttet regisztráltak, meghalt 21 beteg. A járvány legfiatalabb áldozata hétfőn egy 31 éves férfi volt. A beoltottak száma 5 026 529 fő, közülük 3 072 940 személy már a második oltását is megkapta.

A járvány visszahúzódóban van, ez köszönhető a lakosság együttműködésének, az átoltottságnak, a járványügyi szabályoknak. Ez továbbra is nagyon fontos: az üzletekben, bevásárlóközpontokban, tömegközlekedési eszközökön továbbra is kötelező a maszkviselés – mondta Galgóczi Ágnes (de azért még megy a gudbájozás - a szerk.), hozzátéve, hogy a külhoni magyarok is regisztrálhatnak már a védőoltásra, és közvetlenül foglalhatnak időpontot az interneten. Az interneten jelenleg Pfizer-, Sinopharm-, korlátozott mennyiségben pedig Szputnyik és AstraZeneca-vakcina foglalható. A járványügyi osztályvezető elmondta: országos átlagban csökkent a szennyvízben mért koronavírus-koncentráció.