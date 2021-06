Anyaország :: 2021. június 2. 12:22 ::

Az MSZP bevétele volt a legmagasabb tavaly, a Jobbik 400 millióból árulhatta a hazát új elvtársai oldalán

Közzétették a pártok tavalyi pénzügyi kimutatását, amit májusban kellett leadniuk. Az őszi ballib ellenzéki előválasztáshoz közeledve egyre nagyobb szerepe lesz, hogy melyik párt mennyi pénzből tud kampányolni, így most az ő kimutatásaikat vetette össze a Telex.



Jakabék még pénzt is gyűjtenek agyhalott híveiktől - és ez is egész kóserül alakul

Messze az MSZP gazdálkodhatott a legnagyobb pénzből a balliberális ellenzéki pártok közül, és a Momentum zárta a sort. Ez annyiban nem meglepő, hogy parlamenten kívüli pártként komoly támogatástól esnek el.

MSZP: 747 583 924 forint,

DK: 464 352 498 forint,

Jobbik: 399 444 308 forint,

Párbeszéd: 213 607 736 forint,

LMP: 171 861 984 forint,

Momentum: 149 853 365

A Jobbiknak több mint 120 millióval nagyobb kiadása volt tavaly, mint a DK-nak, míg a Párbeszédnek a bevételéhez képest igen csekély kiadásai voltak.

MSZP: 362 061 359 forint,

Jobbik: 278 669 523 forint,

DK: 158 235 479 forint,

LMP: 142 615 756 forint

Momentum: 115 743 824 forint,

Párbeszéd: 97 997 386 forint

Az 500 ezer forint feletti adományozók nevét külön is fel kell tüntetni a kimutatásban. Az MSZP-nél és a DK-nál volt a legtöbb adományozó, de a legnagyobb adakozók versenyét is az MSZP nyerte. A párt majdnem minden parlamenti képviselője 3 millió forint felett fizetett be a kasszába, szoros verseny volt a leggálánsabb párttag címért:

Hiller István: 3 891 760 forint,

Gurmai Zita: 3 822 273 forint,

Korózs Lajos: 3 704 835 forint

A DK-nél az EP-képviselők fizették be a legtöbbet, míg Gyurcsány csak a hatodik helyen áll a sorban, ő 1,73 millió forinttal járult hozzá pártja működéséhez. A legnagyobb összeget

Rónai Sándor tette le az asztalra (2,95 millió forint), őt követte

Dobrev Klára (2,55 millió forint), majd

Ara-Kovács Attila (2,54 millió forint).

A Jobbiknál jóval visszafogottabban adományoztak a párttagok. Mindössze négyen fizettek 500 ezernél többet, és a havonta 2,4 milliót kereső Jakab Péter kevéssel lépte csak át a listára kerüléshez szükséges küszöböt. (Pedig biztosak lehetünk benne, hogy a "reklámkiadásokat", azaz a hírekbe való bekerülést biztosító büntetéseket sem saját zsebből fizeti - a szerk.)

Brenner Koloman: 1,246 millió forint,

Magyar Zoltán: 880,5 ezer forint,

Gyüre Csaba: 848 ezer forint,

Jakab Péter: 536 ezer forint

A kimutatásokból az is látszik, hogy a legmagasabb tagdíjat a Momentum szedte össze (73,67 millió forint), míg

a központi költségvetésből a Jobbik kapta a legnagyobb támogatást, összesen 221,05 millió forintot.

Komoly érvágás volt azonban az összes pártnak tavaly, hogy április elején a kormány úgy döntött, megfelezik a pártok állami támogatását, az így megspórolt összeget pedig a járvány elleni védekezési alapba utalják át. Ez azt jelentette, hogy a harmadik és a negyedik negyedévben már nem kapták meg a törvény szerint járó összeget. A pártoktól befolyó 1,2 milliárd forint ugyanakkor csak a védekezési alap 0,2 százalékát tette ki.